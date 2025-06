Schott Mainz als Überflieger, ein 42 Jahre alter Spieler und ein Top-Joker: Die abgelaufene Saison in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar lieferte zahlreiche bemerkenswerte Fakten. In 306 Begegnungen fielen 1170 Tore, was einem Schnitt von 3,83 Toren pro Spiel entspricht – in der Vorsaison waren es 3,65. Meister Schott Mainz siegte 28 Mal, Kaiserslautern II 25 Mal, die wenigsten „Dreier“ verbuchten Morlautern (6) und Mechtersheim (8).

Aus den Tabellenständen resultieren auch die meisten Serien. So blieb Schott Mainz in 31 Begegnungen ungeschlagen, Pirmasens zu Beginn für 16 Spiele. Kurioserweise kassierte der FKP seine zwei Saison-Niederlagen beide gegen Kaiserslautern II, während die „Kleinen Teufel“ zwei Mal der TuS unterlagen und dazwischen 16 Begegnungen ohne Niederlage blieben. Eine beeindruckende Rückrunde mit zwölf Spielen ohne Niederlage gelang Arminia Ludwigshafen, während bei RW Koblenz 2025 die Formkurve nach unten zeigte, wovon zwölf Partien ohne Sieg zeugten.

FV Engers glänzt vor allem in der Fremde

Heim-/Auswärtsbilanz: Beste Heimelf war Schott Mainz, das auf der Anlage in Mombach auf ungeschlagen blieb. TuS Koblenz liegt auf Rang vier (38 von 51 möglichen Punkten), RW Koblenz ist Siebter (26), Idar-Oberstein Neunter (23), Karbach Zwölfter (20), Eisbachtal Vierzehnter (19), während Engers vor allem aufgrund der schwierigen Hinrunde punktgleich mit Herxheim schlechteste Heimmannschaft der Saison ist (17). Dafür lief es auswärts beim FVE, der sich hier Platz 5 schnappte (30 Punkte) knapp hinter der TuS (4./30). Die weiteren Platzierungen: 8. RW Koblenz (19), 10. Karbach (18), 11. Eisbachtal (16), 15. Idar-Oberstein (13).

TuS Koblenz im Vergleich mit gutem Punkteschnitt

Hin-/Rückrunde: Ein Vergleich zwischen Hin- und Rückrunde beschert keine großen Abweichungen bei TuS Koblenz (4./4.), Engers (9./7.), und Eisbachtal (12./14.). Aufwärts ging es für Idar-Oberstein (16./8.), abwärts für RW Koblenz (6./11.) und Karbach (7./16.). Ein Quervergleich wertet die Leistung von TuS Koblenz, dem besten Verein aus dem Rheinland, noch auf: Der Punkteschnitt von 2,09 liegt nur knapp unter dem von Regionalliga-Meister Hoffenheim II (2,20), aber über dem von Hessenliga-Meister Fernwald (1,94).

Eingesetzte Spieler: Eingesetzt wurden insgesamt 538 Spieler. Die meisten davon waren es bei Kaiserslautern II (38), jedoch befanden sich darunter wesentlich mehr A-Junioren als Zweitliga-Profis, gefolgt von Gonsenheim, Karbach und Mechtersheim mit je 37. Die wenigsten, 24 an der Zahl, waren es beim SV Auersmacher, während Engers, Idar-Oberstein, RW Koblenz (je 30) sowie Eisbachtal und TuS Koblenz (je 27) hier im Mittelfeld liegen. Zu den sieben Spielern, die für zwei Vereine aufliefen, gehören unter anderem Mike Borger (Karbach/Engers), Elias Heine (TuS Koblenz/Gonsenheim), Dominik Kaiser (TuS Koblenz/Auersmacher), Ufuk Kömesögütlü (Gonsenheim/Karbach) und Jeremy Mekoma (Karbach/Engers).

Die vollen 3060 Minuten absolvierte einzig Pirmasens-Keeper Benjamin Reitz. Ebenfalls von Verletzungen und Sperren verschont blieben ungeachtet diverser Ein- und Auswechslungen Maximilian Escher (Auersmacher), Reber Kazik, Marc Pesch, Jonas Sträßer (alle Eppelborn), Christoph Wörzler (Herxheim), Armin Sivic (RW Koblenz), Damir Grgic, Yasin Yaman (beide TuS Koblenz), Philip Krischa (Ludwigshafen), Max Lichti (Mechtersheim), Michael Müller (Pirmasens) und Erijon Shaqiri (Worms). In Idar-Oberstein kam Florian Zimmer immerhin auf 33 Einsätze, bei Eisbachtal Jonathan Kap und Finn Müller desgleichen. „Dauer(b)renner“ in Engers mit 32 Liga-Einsätzen war David Eberhardt. Auf dieselbe Zahl an Einsätzen kamen die Karbacher Anes Abdiovski und Kevin Leidig.

Willma wird 27-Mal eingewechselt

Der Titel des gefragtesten Jokers der Liga holte sich Justin Willma vom FV Engers, der 27-Mal eingewechselt wurde, vor Eisbachtals Jamal Kilic mit 22 Einwechslungen. Diefflens Fynn Blandfort-Klave und Florian Lang von Schott Mainz waren die jüngsten Spieler der Saison, beide waren bei ihrem Debüt noch keine 17 Jahre alt. Schon fast als Stammspieler darf sich derweil Nic Alsbach von TuS Koblenz fühlen, der auf 28 Einsätze kommt – und das als jüngerer A-Junior. Ältester Oberliga-Kicker: Diefflens langjähriger Spielertrainer Thomas Hofer mit mittlerweile 42 Jahren, der sich aber nur ein einziges Mal ins Rennen schickte. Auch der Einsatz von Auersmachers Keeper Benjamin Sorg (39) war ein Einzelfall, während das „Comeback“ von Gonsenheims Co-Trainer Ferhat Gündüz (38) den personellen Umständen geschuldet war. Zu den Leistungsträgern trotz 36 Jahren oder mehr zählten indes die Verteidiger Paulo de Souza (Idar-Oberstein) und David Eberhardt (Engers), die damit bewiesen: Alter und Leistung sind kein Widerspruch.

i Dauerbrenner beim SC Idar-Oberstein - und dazu noch treffsicher: Angreifer Florian Zimmer (rechts). Hähn Joachim

Torschützen: Die Torjägerkanone 24/25 geht an Kaiserslauterns Shawn Blum, der bei 28 Einsätzen 27-Mal traf und auch doppelt im entscheidenden Spiel um Platz zwei gegen Pirmasens. Doch auch Florian Zimmer (Idar-Oberstein/23), Dennis Krob (Pirmasens/21) und Lennart Thum (Schott/20) haben eine Zwei vorne stehen. Die jeweils Besten der Teams aus dem Rheinland: Jonah Arnolds (Eisbachtal/14), Max Wilschrey (Karbach/12), Manuel Simons (RW Koblenz/10), Armin Sivic (RW Koblenz/10) und Igor Blagojevic (TuS Koblenz/8). Den Titel des jüngsten Torschützen der Saison verpasste Nic Alsbach (TuS Koblenz) nur knapp, Lauterns Maddox Stadel, sein Mitspieler aus gemeinsamen Zeiten in der TuS-Jugend war schneller.

Elfmeter: 93 Mal wurde in der abgelaufenen Saison Elfmeter gepfiffen – am häufigsten für TuS Koblenz (12), wovon aber nur acht Strafstöße zu Toren führten und Dylan Esmel einziger Akteur ist, der zwei Mal vom Punkt aus nicht traf. Eine hundertprozentige Ausbeute können Gonsenheim (3 von 3), Eisbachtal (2 von 2), Engers (3 von 3), Karbach (3 von 3), Herxheim (7 von 7), Mechtersheim (1 von 1) und Pirmasens (3 von 3) vorweisen.

Trainer: Das dürfte ein Rekordwert sein: Nur drei (!) Vereine beendeten die Saison mit einem anderen Trainer, als sie sie begannen. In Auersmacher führte Rückkehrer Jörn Birster seinen Klub als Nachfolger von Stephan Otte zum Klassenverbleib, während in Mechtersheim zu Saisonbeginn Uwe Rapolder einsprang, aber den Staffelstab noch vor einem Wiedersehen mit seinem Ex-Verein TuS Koblenz an Jürgen Kramny weitergab, ehe in der Endphase Vereins-Urgestein Ralf Gimmy noch einmal aushalf. In Worms übernahm der Ex-Eisbachtaler Marco Reifenscheidt im Herbst 2024 die Nachfolge des Duos Peter Tretter/Benny Früh, doch endet seine Amtszeit nun. Zur neuen Saison übernimmt Gonsenheims Anaour Ddaou.

Fairplay: In der Fairplay-Wertung, die Gelbe Karten und Platzverweise bei Spielern und Funktionären sowie sonstige besondere Vorkommnisse aufsummiert, steht der FCK II ganz oben, auch dank der wenigsten Gelben Karten. Ohne Platzverweise kam derweil Schott Mainz aus. In den Top Ten auch RW Koblenz (3./0x Gelb-Rot/2x Rot) und TuS Koblenz (4./2/1), etwas weiter hinten Karbach (9/4/2), Engers (11./3/1) und Eisbachtal (12./1/4) und Idar-Oberstein (17./3/4). Gleich zwei Spieler handelten sich drei Platzverweise ein: Neben Mechtersheims Nicolas Kortus mit drei Ampelkarten musste Idar-Obersteins Flavius Botiseriu drei Mal eine Sperre absitzen wegen zwei Gelb-Roten und einer Roten Karte.

Zuschauer: Zuschauerkrösus der Oberliga ist nach dem Aufstieg von Eintracht Trier (2818 in der Saison 23/24) TuS Koblenz mit 1095 Besuchern pro Begegnung. Schlusslicht in dieser Statistik ist der SV Gonsenheim, bei dem sich im Schnitt 105 Besucher verloren. Der Ligaschnitt beläuft sich auf 354 Zuschauer – eine Marke, die Idar-Oberstein (349/6.) knapp verpasst hat, Engers (287/7.) Eisbachtal (280/8.), RW Koblenz (237/11.) und Karbach (211/14.) deutlicher. Dass Erfolg manchmal doch nicht sexy ist, zeigt Schott Mainz als Drittletzter (203), nur Morlautern (122) und Gonsenheim (105) hatten noch weniger Zustrom. Die bestbesuchten Spiele waren die zwei Duelle zwischen Pirmasens und K’lautern II, wobei beim Hinrundenspiel in Pirmasens (3558) kein Eintritt verlangt wurde und das Rückrundenspiel im Fritz-Walter-Stadion (5515) über Platz zwei entschied. Auf Platz drei folgte das Koblenzer Stadtderby (1641).