TuS Koblenz schließt eine offene Schlüsselposition im Kader: Der Fußball-Oberligist hat Tomoya Kurogi unter Vertrag genommen, der 27-jährige Japaner kommt vom fünftklassigen Mittelrheinligisten FC Pesch nach Koblenz. Kurogi ist zentraler Mittelfeldspieler, er gilt als Kandidat für die Nachfolge von André Mandt, der die TuS zum Saisonende verlassen hatte. „Wir brauchen einen Spieler mit strategischen Fähigkeiten, einen Ballmagnet“, hatte TuS-Trainer Michael Stahl am Rande des Trainingsauftakts gesagt – diese Rolle soll fortan Kurogi zufallen. „Für unser junges Team ist ein weiterer Spieler mit Erfahrung im Kader sehr wichtig und wir glauben, dass wir mit Tomoya genau den richtigen Typus gefunden haben. Stark in der Rückwärtsbewegung, gepaart mit einem sehr guten Spielaufbau und hoher Geschwindigkeit. Dazu kommt seine positive Ausstrahlung, genau diesen Spirit möchten wir im Team haben“, sagt Sportvorstand Sam-Vincent Graef in einer Mitteilung des Vereins.