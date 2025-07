TuS Koblenz macht es sich in der Vorbereitung auf die Oberliga-Saison nicht leicht: Trainer Michael Stahl testet mit seinem Team überwiegend gegen höherklassige Gegner und nimmt dabei auch Niederlagen in Kauf – wie gegen Schalke 04 II.

Die erste Halbzeit war laut Trainer Michael Stahl top, die zweite weniger: Fußball-Oberligist TuS Koblenz musste sich in einem Testspiel in Jülich der Zweitvertretung von Schalke 04 mit 2:4 geschlagen geben, zur Pause hatten die Koblenzer mit 2:0 geführt. „Vor der Pause haben wir so gut gespielt wie seit Langem nicht“, fasste Stahl seine Eindrücke zusammen, „das Spiel in Ballbesitz, Umschaltspiel, Pressing, die Abläufe haben super gepasst“, stellte er zufrieden fest. Fast folgerichtig ging die TuS durch Lukas Tuchscherer (8. Minute) in Führung, Nazif Tchadjei ließ in der 35. Minute das 2:0 folgen. „Wir hatten noch einige Chancen und müssen eigentlich höher führen“, so Stahl, der erstmals auf Igor Blagojevic zurückgreifen konnte, der etwas später in die Vorbereitung eingestiegen war.

Schalke dreht binnen sieben Minuten das Spiel

Nach Wiederanpfiff änderte sich das Bild komplett. Was zum einen an zahlreichen Wechseln bei der TuS lag, aber auch an dem West-Regionalligisten, der sich sichtbar steigerte. „Der Druck wurde immer größer, aber es war dann von uns auch nicht mehr gut“, sagte Stahl. Binnen sieben Minuten drehten die Schalker das Spiel, die in der 74. Minue zum 4:2-Endstand trafen. „Es war gerade für die Jüngeren lehrreich, einen Gegner zu haben, der dort steht, wo sie vielleicht auch einmal hinwollen“, sagte Stahl, der auch drei U19-Akteuren Einsatzzeiten gab.