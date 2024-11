1. FC Kaiserslautern II kommt TuS Koblenz fordert nächsten Tabellenführer 22.11.2024, 12:11 Uhr

i Für die TuS um Trainer Michael Stahl soll es weiter nach oben gehen. Dafür braucht es gegen Kaiserslautern II eine Top-Leistung. Wolfgang Heil

Erneut ein Topspiel im Stadion Oberwerth: Die zweite Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern kommt nach Koblenz - und die TuS will dem Tabellenführer ein Bein stellen.

37 Punkte aus 17 Spielen – das ist normalerweise die Bilanz eines Tabellenführers und potenziellen Meisters. Nicht so in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, wo die Fußballer der TuS Koblenz trotz dieser beeindruckenden Ausbeute als Tabellenvierter gerade so Schritt halten können mit dem Top-Trio der Liga.

