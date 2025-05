Die Koblenzer Fußball-Oberligisten haben kurz vor dem Saisonende noch eine englische Woche zu bestreiten. Während Rot-Weiss Koblenz am Mittwochabend (19.30 Uhr, Oberwerth) gegen Schlusslicht SV Morlautern den zweiten Sieg Folge einfahren will, steht die TuS Koblenz beim Tabellendritten FK Pirmasens vor einer hohen Hürde. „Wir fahren sicher nicht als Favoriten dorthin“, sagt TuS-Trainer Michael Stahl, der mit Blick auf die überschaubare Personallage die Kräfte seiner verbliebenen Akteure sinnvoll einsetzen muss. Gleiches gilt für die Rot-Weissen um Trainer Fatih Cift (hier mit Alexander Shehada, am Ball), die zudem nach dem 1:3 im Hinspiel noch etwas gutzumachen haben. Die Partien wurden aufgrund der Pokal-Endspiele im Rheinland und im Südwesten, die am Samstag 24. Mai stattfinden, vorverlegt.