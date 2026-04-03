Stahl äußert sich zu Finalort TuS Koblenz empfängt den SV Gonsenheim mit müden Beinen Tim Hammer 03.04.2026, 14:02 Uhr

i Der Koblenzer Trainer Michael Stahl weiß, dass seine Mannschaft mit müden Beinen in die Partie gegen Gonsenheim gehen wird. Immerhin: Es gibt keine neuen Verletzten, aber eben alte Verletzungen, die noch nicht ganz auskuriert sind. Mark Dieler

In der Oberliga trifft der Tabellendritte TuS Koblenz auf Abstiegskandidat SV Gonsenheim. Die Belastungssteuerung ist nach dem Rheinlandpokal-Finaleinzug ein großes Thema bei den Koblenzern – zumindest soweit, wie es der Kader zulässt.

Der Tabellendritte der Fußball-Oberliga, die TuS Koblenz, bestreitet am Samstag (14 Uhr) ihr Heimspiel gegen den SV Gonsenheim – und geht nach dem intensiven Rheinlandpokal-Halbfinal-Sieg (4:1) am Mittwoch beim Rheinlandligisten FC Bitburg mit müden Beinen in die Partie.







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