In der Oberliga trifft der Tabellendritte TuS Koblenz auf Abstiegskandidat SV Gonsenheim. Die Belastungssteuerung ist nach dem Rheinlandpokal-Finaleinzug ein großes Thema bei den Koblenzern – zumindest soweit, wie es der Kader zulässt.
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Der Tabellendritte der Fußball-Oberliga, die TuS Koblenz, bestreitet am Samstag (14 Uhr) ihr Heimspiel gegen den SV Gonsenheim – und geht nach dem intensiven Rheinlandpokal-Halbfinal-Sieg (4:1) am Mittwoch beim Rheinlandligisten FC Bitburg mit müden Beinen in die Partie.