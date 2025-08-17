Die TuS Koblenz fand in Idar-Oberstein nur schwer in die Partie – um am Ende einen deutlichen 4:1-Sieg zu verbuchen. Dabei half den Gästen auch eine besondere Variante.

Idar-Oberstein. Der Trend der Vorwoche hat sich in beiden Fällen bestätigt: Für Fußball-Oberligist SC Idar-Oberstein war das 1:4 (1:0) gegen TuS Koblenz die zweite Niederlage in Folge. Die Gäste erklommen durch den zweiten Sieg am Stück sogar Platz eins und haben diesen mindestens bis Mittwoch sicher. Eine starke zweite Hälfte hatte den Ausschlag für die Gäste gegeben.

Kevin Kraus war sauer. Nicht nur die Niederlage ärgerte den Abwehrchef des SC Idar-Oberstein, sondern auch eine nicht geahndete Aktion, die ihm eine blutige Nase beschert hatte. Gerne hätte er dem Schiedsrichtergespann nach dem Abpfiff noch einige Takte dazu gesagt, doch einige Vereinskameraden überzeugten ihn davon, es bleiben zu lassen. „Wir müssen aus solchen Spielen lernen“, fand Kraus‘ Nebenmann Niklas Baus, der mit einem sehenswerten Kopfballtreffer nach Freistoßhereingabe von Danial Rafisamii die Führung für seine Farben erzielt hatte (10.). Doch dann kam es dicke für die Gastgeber. Denn erst verletzte sich mit Alessandro Marino der rechte Schienenspieler. Nur wenige Minuten später lag auch Flavius Botiseriu am Boden und konnte nicht weitermachen. Somit wurden aus nur einer personellen Umstellung gegenüber der Vorwoche – Dominic Bauer ersetzte Temi Ajibola zugunsten einer defensiveren Ausrichtung – binnen weniger Minuten drei.

„Die beiden Ausfälle konnten wir qualitativ nicht ersetzen.“

Idars Trainer Tomasz Kakala nach den Verletzungen von Flavius Botiseriu und Alessandro Marino

„Die beiden Ausfälle konnten wir qualitativ nicht ersetzen“, haderte der Idar-Obersteiner Trainer Tomasz Kakala, für den auch die Schweigeminute vor dem Anpfiff ein schwieriger Moment gewesen war. Galt diese doch dem langjährigen, dieser Tage verstorbenen SC-Spieler Thomas Bus, dessen Teamkamerad Kakala seit der Saison 99/00 gewesen war. Zwischen den beiden Wechseln lag noch ein Elfmeter für die TuS, mit dem Marcel Wingender an Michel Schmitt scheiterte. Was für TuS-Trainer Michael Stahl kein Grund sein soll, Wingender beim nächsten Mal nicht erneut zu vertrauen. „Ein schwieriger Einstieg für uns“, fand Stahl, der gegen einen tief stehenden Gegner das Spiel seiner Akteure „zu langsam“ fand, wenngleich es gelungen war, gegnerische Torchancen weitestgehend zu verhindern.

Blagojevic mischt wieder mit – und trifft

Während in der Pause der Wham!-Klassiker „Clup tropicana“ aus den Lautsprechern dudelte, schwor Stahl seine Mannen ein, so weiterzumachen wie in den Minuten vor der Pause. Was von Erfolg gekrönt war, denn schon der erste Angriff, über die rechte Seite in Person von Leon Waldminghaus und Wingender vorgetragen, landete bei Igor Blagojevic, der nach abgesessener Gelb-Rot-Sperre wieder dabei war und dem der Ausgleich gelang (47.). „Das Gegentor ist zu früh gefallen, die TuS war jetzt wacher“, sah Baus seine Mannschaft aber deswegen keinesfalls auf der Verliererstraße. So wurde ein Schuss Ramzi Ferjanis gerade noch zur Ecke geklärt (57.), ehe eine für Stahl entscheidende Szene folgte: „Nämlich als Damir Grgic auf der Linie rettete.“ In jener Szene in der 62. Minute hatte Marvin Lind TuS-Keeper Michael Zadach schon aussteigen lassen, das Tor war fast leer beziehungsweise eben doch nicht.

Und dann packte die TuS eine Variante aus, die zu einer echten Waffe werden könnte: weite Einwürfe von Blagojevic. Gleichsam wie Flanken segelten seine Einwürfe in den Sechzehner. Gewonnenes Kopfballduell, schnelle Verlagerung, und schon klingelte es im Kasten, Karim Zeghlis Treffer bog die Partie um (64.). Ähnlich verhielt es sich in der 73. Minute: Erneuter Einwurf, der Ball kam zum eingewechselten Masahiro Fujiwara, der für Blagojevic seinen Platz in der Startformation hatte räumen müssen, und der Japaner erhöhte aus spitzem Winkel auf 3:1 (73.). Man trainiere solche Aktionen täglich, gab Blagojevic auf Englisch zu Protokoll. Fragen auf Deutsch versteht der 25-Jährige, Antworten auf Deutsch ist ein weiterer Punkt, an dem täglich gearbeitet wird.

Waldminghaus sorgt mit dem 4:1 für klare Verhältnisse

Gegessen war der Käse damit noch nicht, Ferjanis Schuss landete nur am Innenpfosten (79.). Klarheit herrschte aber, als zwei Minuten später Leon Waldminghaus per Kopf nach Flanke Fujiwaras zum 4:1 traf (81.). „Leidenschaft, Wille, Zweikampfbereitschaft waren da“, sah Kakala trotz der neuerlichen Niederlage einen Aufwärtstrend gegenüber dem Eisbachtal-Spiel. Zugleich aber erteilte er allen eine Abfuhr, die meinen, der SC sei ein Kandidat für die obere Tabellenhälfte: „Von Platz fünf oder sieben kann nicht die Rede sein, es geht wieder gegen den Abstieg.“ Wobei eine schnelle Genesung seiner verletzten Schienenspieler, die es beide am Knie erwischt hat, dafür sorgen könnte, dass das Punktekonto bald Anlass dafür gibt, den Blick wieder nach oben zu richten. Dort, wo die TuS steht, allerdings am Mittwoch von Aufsteiger TSV Gau-Odernheim verdrängt werden könnte. Dennoch sind sieben Punkte aus drei Spielen deutlich besser als vor Jahresfrist, als man von drei Spielen schon zwei verloren hatte. „Weiter dranbleiben“ lautet daher die Vorgabe Zeghlis.

SC Idar-Oberstein - TuS Koblenz 1:4 (1:0)

SC Idar-Oberstein: Schmitt – Marino (16. Lind), Onyejekwe, Kraus, Baus (70. Audri), Botiseriu (23. Da. Bauer) – Do. Bauer, Ferjani, Stallbaum – Rafisamii (70. Ajibola) – Zimmer.

TuS Koblenz: Zadach – Waldminghaus (85. Sengül), von der Bracke, Grgic, Zeghli – Tchadjei (68. Fujiwara), Wingender (85. Music), Kurogi, Tuchscherer (76. Alsbach) – Vyrych, Blagojevic (85. Cornelius).

Schiedsrichter: Luca Schiloro (Saarlouis).

Tore: 1:0 Baus (10.), 1:1 Blagojevic (47.), 1:2 Zeghli (64.), 1:3 Fujiwara (73.), 1:4 Waldminghaus (81.).

Zuschauer: 605.

Besonderes Vorkommnis: Schmitt (SC) hält Foulelfmeter von Wingender (22.).