Knappes 3:2 im Oberligaderby TuS Koblenz bleibt dem FVE keine Antwort schuldig Stefan Kieffer 01.12.2024, 00:00 Uhr

i Engers' Manuel Simons (links) im Duell mit TuS-Akteur Igor Blagojevic, der insgesamt zwei Treffer für seine Mannschaft besteuerte. Am Ende gewann Koblenz das Oberliga-Derby knapp mit 3:2. Foto: Jörg Niebergall Jörg Niebergall

Es war ein Derby, das alles bot: beste äußere Bedingungen, viele Zuschauer, ausreichend Tore und die eine oder andere strittige Szene. Am Ende besiegte die TuS Koblenz den FV Engers knapp mit 3:2.

So wünscht man sich ein Derby. Rund 800 Zuschauer, von denen mehr als jeder Zweite zu den Gästen hielt, sahen bei strahlendem Sonnenschein am Engerser Wasserturm fünf Tore, viel Spannung und jede Menge guten Oberligafußball. Am Ende waren die favorisierten Gäste von TuS Koblenz eine Spur cleverer und entschlossener als der gastgebende FV Engers, was ihnen einen nicht unverdienten 3:2 (1:1)-Sieg einbrachte.

