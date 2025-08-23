Einer, der bei seinem Ex-Verein kaum zum Zug gekommen war, wurde erneut zum Matchwinner: Denys Vyrych war vor der Saison vom Bonner SC zur TuS Koblenz gekommen – und traf beim 2:0 gegen Auersmacher zum zweiten Mal doppelt.

Mittlerweile kann man mit Fug und Recht von einem guten Saisonstart sprechen, den Fußball-Oberligist TuS Koblenz hingelegt hat. Einzig die Chancenverwertung war beim 2:0 (2:0)-Erfolg im Heimspiel über den SV Auersmacher zu kritisieren. Es reichte aber, um Tabellenplatz eins zu verteidigen.

Dabei half ausgerechnet Stadtrivale FC Cosmos Koblenz, der der zweiten Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern beim 1:0-Sieg ein Bein stellte, während Nachbar FV Engers seinerseits durch einen Heimsieg gegen Hertha Wiesbach Platz zwei erklomm. Derweil scheint die Brust der TuS-Akteure zu wachsen. Nein, überrascht sei man von den zehn Punkten nach vier Spielen nicht, betonte Mittelfeldspieler Marcel Wingender: „Wir wissen, was wir können, und das wollen wir auf den Platz bringen.“ Man werde aber – und dafür sind bekanntermaßen drei Euro für das Phrasenschwein fällig – „von Spiel zu Spiel denken.“

Ebenso wenig überrascht von seiner starken Quote mit vier Toren in vier Spielen ist Angreifer Denys Vyrych, dem nach seinen zwei Treffern im ersten Heimspiel gegen Diefflen erneut ein Doppelpack gelang. „Wir hätten heute aber fünf, sechs Tore machen müssen“, sah er seine Leistung und die seiner Mannschaft dennoch steigerungsfähig. Mit Vyrych scheint der TuS ein echter Glücksgriff gelungen zu sein. Kaum nachvollziehbar, dass er jetzt schon mehr Einsatzminuten hat als in der gesamten Vorsaison bei Mittelrheinliga-Meister Bonner SC, wo er allein 22-Mal auf der Bank saß, ohne eingewechselt zu werden. Umso schöner für die TuS, dass dadurch der Transfer erst möglich wurde.

Auersmacher ist mit dem 0:2 zur Pause noch gut bedient

Nicht überbewerten wollte Trainer Michael Stahl, dass seine Mannschaft so viele Chancen liegenließ, vielmehr betonte er, „dass wir in der Lage sind, uns Chance um Chance herauszuspielen“. Dazu aber bedarf es auch eines passenden Geläufs, denn der Rasen im Stadion Oberwerth wirkt jetzt schon in keinem guten Zustand. Das musste Daniel von der Bracke erfahren, als er auf der rechten Seite durchgebrochen war und eigentlich in Ruhe hätte flanken können, aber in ein Loch im Rasen trat (7.). Die TuS, bei der lediglich Masahiro Fujiwara im rechten Mittelfeld Nazif Tchadjei ersetzte, startete rasant, hätte durch Damir Grgic (Kopfball nach Ecke von Igor Blagojevic/14.) und Vyrych (Latte/24.) schon früher in Führung gehen müssen. Vyrych ließ den Anhang kurz danach aber jubeln, als er nach schöner Ballannahme abzog und zum 1:0 traf (35.). Damit nicht genug, nutzte er kurz darauf ein Blagojevic-Zuspiel und erhöhte auf 2:0 (38.). Den lupenreinen Hattrick verhinderte Gästekeeper Timo Müller kurz vor der Pause.

„Die Niederlage hätte viel höher ausfallen können“, war Auersmachers Trainer Heiko Wilhelm froh, dass es zur Pause nur 0:2 stand. „Aber wir haben nicht aufgegeben, daher bin ich zuversichtlich für die Duelle gegen Gegner auf Augenhöhe.“

„Einer für vorne, der mehrere Positionen spielen kann, und einer für hinten, der ebenfalls vielseitig einsetzbar ist, täten uns gut.“

TuS-Trainer Michael Stahl würde sich noch zwei Neuzugänge wünschen

Eine Zusammenfassung, die außer Acht lässt, welchen Chancenwucher die TuS in Durchgang zwei betrieb, sodass ein Kantersieg leicht möglich gewesen wäre. Nahezu jeder TuS-Akteur durfte sich probieren, aus der Nähe, aus der Ferne, per Fuß, mit dem Kopf. „Ein dritter Treffer wäre cool gewesen“, sah Stahl mit einer gewissen Anspannung zu, wie Blagojevic (46., 52.), Vyrych (47), Grgic (53.), Tchadjei (61.) Tomoya Kurogi (65.), Wingender (70.) und Tuchscherer (75.) aus ihren Möglichkeiten unterm Strich zu wenig machten. „Power und Energie auf dem Platz haben gestimmt, die Bereitschaft der Jungs war top“, war das für Stahl aber kein Grund zum Verdruss.

Erfreulich zudem: In den drei Ligaspielen zuvor war die TuS jeweils in Rückstand geraten, holte trotzdem sieben Punkte. Diesmal war sie von Beginn an Herr der Lage. Freilich bleibt die Sorge, mit dem kleinen Kader dauerhaft bestehen zu können. „Einer für vorne, der mehrere Positionen spielen kann, und einer für hinten, der ebenfalls vielseitig einsetzbar ist, täten uns gut“, meint Stahl. Fortschritte macht indes Angreifer Tim Thielen, für den das nächste Heimspiel gegen Dudenhofen ein realistisches Ziel sein könnte.

TuS Koblenz – SV Auersmacher 2:0 (2:0)

TuS Koblenz: Zadach – Waldminghaus, von der Bracke, Grgic, Zeghli – Fujiwara, Wingender, Kurogi, Tuchscherer (90.+1 Cornelius) – Vyrych (58. Tchadjei), Blagojevic (69. Alsbach).

Auersmacher: Müller – Straub, L. Birster, Jantzen, Philipp (41. Lauer) – Schley – Escher, Allhof (84. Vangelista), König (60. Kaiser) – Taghzoute, Laufer.

Schiedsrichter: Fabian Brune (Rheinzabern).

Zuschauer: 967.

Tore: 1:0, 2:0 Denys Vyrych (35., 38.).