TuS Koblenz beißt sich am SC Idar die Zähne aus

Drei unerwartete Punkte schnappte sich der SC Idar-Oberstein im Stadion Oberwerth. Der Sieg bei der TuS Koblenz war verdient – den Gastgebern gelang in der Offensive zu wenig, während der SC im entscheidenden Augenblick zuschlug.
Überraschung in der Fußball-Oberliga im Stadion Oberwerth: Der SC Idar-Oberstein hat sich mit 2:0 bei der TuS Koblenz durchgesetzt. Der Sieg des Kellerkindes war absolut verdient. Die Mannschaft von Trainer Marco Reich verteidigte zäh und geschickt und schlug im entscheidenden Moment zu.