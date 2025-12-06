Gäste gewinnen verdient 2:0 TuS Koblenz beißt sich am SC Idar die Zähne aus Sascha Nicolay 06.12.2025, 18:52 Uhr

i Flavius Botiseriu hat alles im Griff. Der Kapitän des SC Idar-Oberstein setzt sich gegen Masahiro Fujiwara durch und durfte später über einen 2:0-Sieg bei der TuS Koblenz jubeln. Wolfgang Heil

Drei unerwartete Punkte schnappte sich der SC Idar-Oberstein im Stadion Oberwerth. Der Sieg bei der TuS Koblenz war verdient – den Gastgebern gelang in der Offensive zu wenig, während der SC im entscheidenden Augenblick zuschlug.

Überraschung in der Fußball-Oberliga im Stadion Oberwerth: Der SC Idar-Oberstein hat sich mit 2:0 bei der TuS Koblenz durchgesetzt. Der Sieg des Kellerkindes war absolut verdient. Die Mannschaft von Trainer Marco Reich verteidigte zäh und geschickt und schlug im entscheidenden Moment zu.







Artikel teilen

Artikel teilen