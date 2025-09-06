Die TuS Koblenz marschiert in der Fußball-Oberliga weiter vorneweg. Auch Aufsteiger Hertha Wiesbach konnte die Stahl-Elf nicht stoppen. Im Gegenteil: Beim 3:0 waren die Kräfteverhältnisse klar verteilt.

Die Tabellenführung hat weiter Bestand: Fußball-Oberligist TuS Koblenz hat durch einen 3:0 (1:0)-Erfolg bei Hertha Wiesbach Platz eins für einige weitere Tage verteidigt. Beim fünften Sieg in Folge schrieben dabei mehrere Akteure ihre kleinen Geschichten, die sich unterm Strich zu einem verdienten Dreier zusammenfügen.

Da wäre Lukas Tuchscherer zu nennen. Der linke Flügelflitzer agierte etwa defensiver als zumeist in den Wochen zuvor, hatte aber dennoch reichlich Offensivaktionen. „Wir wussten, dass Wiesbach offensiv verteidigt, daher war es wichtig, mit gutem Timing hinter deren Abwehrkette zu kommen“, beschrieb TuS-Trainer Michael Stahl die Marschroute. Das klappte bereits in Minute neun, als ein langer Ball von Daniel von der Bracke bei Tuchscherer landete. Der behauptete die Kugel auch gegen einen Widersacher und traf aus spitzem Winkel ins lange Eck. Nicht zum ersten Mal übrigens, dass Tuchscherer so früh zuschlug. Acht Oberliga-Tore markierte er inzwischen für die TuS, sieben davon in der ersten Halbzeit und stolze fünf (!) in den ersten zehn Minuten. Da geriet auch die Stadionregie in Wiesbach für einen Moment aus dem Konzept: Tuchscherers Tor wurde für einige Sekunden mit dem Song „Scatman“ von John Scatman musikalisch abgefeiert – dann bemerkte man den Irrtum und der Scatman war still.

Masahiro Fujiwara feiert seinen ersten Doppelpack

Seinen ersten Doppelpack schnürte nach dem Seitenwechsel der Japaner Masahiro Fujiwara, der seit 2019 in Deutschland spielt und die Sprache gut erlernt hat. Was übrigens für seinen Landsmann, den gelb-rot-gesperrten Tomoya Kurogi, der zwei Jahre später nach Deutschland kam, in ähnlicher Form gilt. „Es war uns wichtig“, betont Stahl, „dass unsere Neuen unsere Idee vom Fußball verstehen und was die TuS bedeutet.“ Fujiwara sorgte mit seinem 0:2, als er zwei Gegenspieler verlud und überlegt ins lange Eck einschoss, für eine gefühlte Vorentscheidung – denn wie oft hatte die TuS in den vergangenen Monaten zittern müssen trotz phasenweise deutlicher Überlegenheit?

Nichts mehr anbrennen würde – da war sich das erneut zahlenmäßig starke Gefolge im Gästebereich sicher – nach dem 0:3, erneut durch Fujiwara. Moritz Ruffing war ein Handspiel unterlaufen, Referee Nio Dönges zeigte auf den Punkt. „Und Damir Grgic sagte zu mir, ich solle schießen“, hatte sich Fujiwara keinesfalls aufgedrängt, verwandelte aber sicher. „Schwierige erste Spielhälfte“, fasste der Japaner zusammen, „und ein ekliger Gegner„ daher sind wir natürlich sehr zufrieden.“ Auch Stahl freute sich über Fujiwaras Doppelpack. „Das ist auch der Lohn für seine Bereitschaft, immer wieder in der Defensive auszuhelfen. Gleichzeitig bringt er einen Schuss individuelle Qualität hinein.“

„Wir müssen aus unserer Not eine Tugend machen.“

TuS-Trainer Michael Stahl mit Blick auf das Oberligadebüt von Maximilian Buchheit

Angesichts der deutlichen Führung bot sich in der Schlussphase noch die Gelegenheit, dem gerade 17 Jahre jung geworden Maximilian Buchheit sein Oberliga-Debüt zu bescheren. Was trotz gerade einmal zehn Minuten als gelungen bezeichnet werden darf. Kleines Beispiel: In der Nachspielzeit bewies er Stehvermögen, holte dank kämpferischen Einsatzes einen Freistoß heraus – und wurde dafür vom fast doppelt so alten Damir Grgic kurz geherzt. „Wir müssen aus unserer Not eine Tugend machen“, beschreibt Stahl den Kurs nüchtern, zugleich aber war spürbar, dass es ihn mit Stolz erfüllt, dass ein weiteres Talent erfahren durfte, dass er das Zeug dazu hat, der Mannschaft zu helfen.

Was gab es zu Hertha Wiesbach zu sagen? Ein gefühltes Eckballverhältnis von 2:20 beschreibt die Unterlegenheit des Aufsteigers. Letztlich hatte TuS-Keeper Michael Zadach keine große Mühe, seinen Kasten sauber zu halten. Einen Klassenunterschied habe man gemerkt, befand Wiesbachs Trainer Michael Petry, „aber wir haben andere Ansprüche“. Immerhin ist man mit neun Punkten nach sechs Spielen auf gutem Weg in Richtung Klassenverbleib. Wohin der Weg der TuS führt, darf mit Spannung erwartet werden. „Mit dem bisher Erreichten dürfen wir nicht zufrieden sein, sondern müssen weitermachen“, sprach Fujiwara aus, was Mannschaft und Fans sich wünschen.

FC Hertha Wiesbach – TuS Koblenz 0:3 (0:1)

Wiesbach: Barth – Erbel (71. Theobald / 90.+1 Staroscik), Ruffing, Blaß (65. Keller), Erion Metaj, Ernst – Wollbold (71. Speicher), Bidot, Haupts – Piontek, Maas.

Koblenz: Zadach – Waldminghaus, von der Bracke, Grgic, Zeghli (83. Music), Tuchscherer (90. Sengül) – Wingender – Fujiwara (83. Buchheit), Blagojevic (73. Cornelius), Tchadjei – Vyrych (73. Alsbach).

Schiedsrichter: Nio Dönges (Mainz).

Zuschauer: 450.

Tore: 0:1 Lukas Tuchscherer (9.), 0:2 Masahiro Fujiwara (62.), 0:3 Fjjiwara (69./Handelfmeter).