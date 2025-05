Fußball-Oberligist TuS Koblenz geht personell auf dem Zahnfleisch, verkaufte sich beim 0:2 in Pirmasens aber achtbar. Bereits am Samstag ist die Elf von Trainer Michael Stahl erneut gefordert.

Die nackten Zahlen zuerst: Vom Wiederaufstieg muss im Umfeld von Fußball-Oberligist TuS Koblenz spätestens jetzt niemand mehr träumen, nach der 0:2 (0:0)-Niederlage im vorgezogenen Spiel bei FK Pirmasens ist es auch rechnerisch nicht mehr möglich, Platz zwei noch zu erreichen. „Und im Falle eines Sieges hätte ja auch Kaiserslautern II noch mehrmals verlieren müssen“, war bei TuS-Verteidiger Daniel von der Bracke in dieser Hinsicht kaum Frust zu spüren.

Nachwuchs sammelt wichtige Erfahrungen

Viel wichtiger: Man sammelt derzeit Erfahrungen, die in der Zukunft sehr wertvoll sein können. Personell lief die TuS mit derselben Startelf wie wenige Tage zuvor in Ludwigshafen auf, also erneut mit den A-Junioren Christian Opitz und Nic Alsbach auf der Doppel-Sechs. „Die Jungs lernen, was Sache ist, das kann ihnen keiner mehr nehmen“, sieht nicht nur Routinier von der Bracke großes Potenzial bei den beiden Jungspunden. Am Ende standen bei der TuS sogar fünf A-Junioren auf dem Feld. Auf die Unterstützung ihrer Anhängerschaft konnten sich die „Schängel“ einmal mehr verlassen: Rund 150 Gästefans auf der Nordtribüne feierten ihre Mannschaft noch lange nach dem Abpfiff. „Sie haben ein gutes Gespür dafür, was wir seit Wochen leisten“, zog von der Bracke den Hut angesichts des starken Supports.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Die Partie in der Südwestpfalz verlief in Durchgang Eins ausgeglichen, nach anfänglichen Schwierigkeiten hatte die TuS das Heft fest in der Hand, wenngleich im letzten Drittel Abläufe und Zuspiele nicht immer passten. „Wir wollten nicht hinten drinstehen, sonst wären wir erdrückt worden, sondern mutig spielen“, beschrieb Trainer Michael Stahl seinen Plan, der phasenweise richtig gut aufging. Obwohl er Lukas Tuchscherer links in defensiverer Rolle aufbot als zumeist vorher, war die TuS immer wieder gefährlich und ließ zugleich in Durchgang eins kaum etwas zu, von einigen Standards abgesehen. „Ehrlicher Fußball von beiden Mannschaften, ein Spiel auf Augenhöhe", konstatierte FKP-Trainer Daniel Paulus.

„Wir haben ein super Spiel gemacht.“

TuS-Verteidiger Damir Grgic war trotz der Niederlage zufrieden mit der Leistung seiner Kollegen.

„Mit dem 1:0 haben wir das Spiel dann auf unsere Seite gezogen“, sah FKP-Spielmacher Tobias Jänicke jenen Elfmeter als vorentscheidend an. Vorangegangen war ein Ballverlust Alsbachs, woraufhin Luka Dimitrijevic zu Stürmer Marc Ehrhart passte, den TuS-Keeper Michael Zadach zu Fall brachte, Dimitrijevic vollstreckte (57.). Zu viel Freiräume beim zweiten Treffer hatten sowohl Flankengeber Luca Eichhorn als auch Ehrhart, der per Kopf auf 2:0 erhöhte (69.). Dazwischen lagen aber auch einige Chancen für die Gäste. Etwa als Leon Hysenaj nach Flanke von Nazif Tchadjei aus wenigen Metern über das Tor köpfte (59.), nachdem zuvor nach einem abgewehrten Torschuss Tuchscherers sowohl Igor Blagojevic als auch Hysenaj den Abpraller knapp verpassten (54.). Doch bis zum Schluss ließ die TuS, für die auch Karim Zeghli per Kopf nach Tchadjei-Hereingabe glücklos blieb (89.), nichts unversucht. „Wir haben ein super Spiel gemacht“, betonte auch TuS-Verteidiger Damir Grgic.

Mandt kehrt gegen Worms ins Team zurück

Und das nächste Traditionsduell folgt sogleich, da am Samstag (14 Uhr) Wormatia Worms im Stadion Oberwerth gastiert. Aufseiten der TuS darf dann André Mandt wieder ran nach zwei Spielen Rot-Sperre, und sicherlich gibt es den ein oder anderen Kandidaten, bei dem sich die „englische Woche“ kräftemäßig bemerkbar macht.

Die Wormatia indes, aktuell Fünfter, hat mit der Weichenstellung für die neue Saison längst begonnen. So wird Gonsenheims Anaour Ddaou den Ex-Eisbachtaler Marco Reifenscheidt beerben, obwohl unter Reifenscheidts Regie die Wormser in der Rückrundentabelle mit den Aufstiegsanwärtern FCK II und Pirmasens auf Augenhöhe sind. Während der Ex-Koblenzer Umut Sentürk die Wormser im Sommer 2024 in Richtung VfR Mannheim verließ, kommt es zu einem Wiedersehen mit Ex-TuS-Stürmer Erijon Shaqiri, mit 16 Treffern bester Stürmer der Wormser. Doch dessen Stärken und Schwächen kennen von der Bracke und Grgic aus zwei gemeinsamen Jahren genau.

FK Pirmasens – TuS Koblenz 2:0 (0:0)

FK Pirmasens: Reitz – Andreas, Griess, Müller – Gutmann (88. J. Vogt), Eichhorn, Selensky (89. Deho), Büchler – Jänicke (71. Basenach) – Ehrhart (89. Decker), Dimitrijevic (88. Stilb).

TuS Koblenz: Zadach – Yaman, von der Bracke, Grgic, Zeghli, Tuchscherer (72. Vdovychenko) – Opitz, Alsbach (72. Krasniqi) – Tchadjei, Hysenaj, Blagojevic (72. Selinger).

Schiedsrichter: Tobias Ewerhardy (Losheim).

Zuschauer: 791.

Tore: 1:0 Luka Dimitrjevic (57., Foulelfmeter), 2:0 Marc Ehrhart (69.).