Oberligist in Torelaune TuS-Bubis schenken Jubilar Dahlheim 13 Dinger ein Stefan Nink 18.07.2026, 12:19 Uhr

i Taeyoung Je (rechts) steuerte am Freitagabend zum 13:0-Testspielsieg der TuS Koblenz beim A-Ligisten SG Rheinhöhen (links Daniel Klein) einen Dreierpack bei. Andreas Hergenhahn

Der TuS Dahlheim hatte anlässlich seines 100. Geburtstages geladen und die TuS Koblenz gesellte sich mit einem 13:0-Erfolg gegen A-Ligist SG Rheinhöhen zu den Gratulanten. Vor rund 400 Zuschauern spielte aber das Resultat keine große Rolle.

Mit einer extrem jungen Truppe betrieb Fußball-Oberligist TuS Koblenz als Gast beim 100. Geburtstag des TuS Dahlheim unweit der Loreley mächtig Eigenwerbung und zeigte sich beim 13:0 (6:0)-Kantersieg gegen den A-Ligisten SG Rheinhöhen in allerbester Torlaune.







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