Der TuS Dahlheim hatte anlässlich seines 100. Geburtstages geladen und die TuS Koblenz gesellte sich mit einem 13:0-Erfolg gegen A-Ligist SG Rheinhöhen zu den Gratulanten. Vor rund 400 Zuschauern spielte aber das Resultat keine große Rolle.
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Mit einer extrem jungen Truppe betrieb Fußball-Oberligist TuS Koblenz als Gast beim 100. Geburtstag des TuS Dahlheim unweit der Loreley mächtig Eigenwerbung und zeigte sich beim 13:0 (6:0)-Kantersieg gegen den A-Ligisten SG Rheinhöhen in allerbester Torlaune.