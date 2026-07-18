Oberligist in Torelaune
TuS-Bubis schenken Jubilar Dahlheim 13 Dinger ein
Taeyoung Je (rechts) steuerte am Freitagabend zum 13:0-Testspielsieg der TuS Koblenz beim A-Ligisten SG Rheinhöhen (links Daniel
Taeyoung Je (rechts) steuerte am Freitagabend zum 13:0-Testspielsieg der TuS Koblenz beim A-Ligisten SG Rheinhöhen (links Daniel Klein) einen Dreierpack bei.
Andreas Hergenhahn

Der TuS Dahlheim hatte anlässlich seines 100. Geburtstages geladen und die TuS Koblenz gesellte sich mit einem 13:0-Erfolg gegen A-Ligist SG Rheinhöhen zu den Gratulanten. Vor rund 400 Zuschauern spielte aber das Resultat keine große Rolle.

Lesezeit 3 Minuten
Mit einer extrem jungen Truppe betrieb Fußball-Oberligist TuS Koblenz als Gast beim 100. Geburtstag des TuS Dahlheim unweit der Loreley mächtig Eigenwerbung und zeigte sich beim 13:0 (6:0)-Kantersieg gegen den A-Ligisten SG Rheinhöhen in allerbester Torlaune.
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