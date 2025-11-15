Spannung bis zum Schlusspfiff Turbulentes Stadtduell TuS gegen Cosmos endet 2:2 Werner Wegendt 15.11.2025, 16:54 Uhr

i Viele umkämpfte Zweikämpfe, zwei verwandelte Elfmeter, ein verschossener Strafstoß, eine Rote Karte. Das Stadtduell zwischen der TuS Koblenz (blaue Trikots) und dem FC Cosmos Koblenz hatte alles, was sich ein neutraler Betrachter wünscht. Beide Spieler- und Fanlager hätten sich sicherlich ein anderes Ergebnis als das 2:2 gewünscht. Wolfgang Heil

Ein packendes Derby in der Fußball-Oberliga endet mit einem 2:2 zwischen TuS und Cosmos. Trotz Unterzahl und einer Roten Karte schaffen die Hausherren den Ausgleich in der Schlussphase.

Nach 95 gespielten Minuten sanken die Spieler von TuS und dem FC Cosmos Koblenz erschöpft auf den Rasen des Oberwerth-Stadions. Hinter ihnen lag ein rasantes, jederzeit spannendes Derby, das keinen Sieger fand: 2:2 lautete das Endergebnis im Stadtduell der Fußball-Oberliga, das die Hausherren eine Halbzeit lang in Unterzahl hatten bestreiten müssen.







Artikel teilen

Artikel teilen