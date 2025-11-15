Turbulentes Stadtduell TuS gegen Cosmos endet 2:2

Ein packendes Derby in der Fußball-Oberliga endet mit einem 2:2 zwischen TuS und Cosmos. Trotz Unterzahl und einer Roten Karte schaffen die Hausherren den Ausgleich in der Schlussphase.
Lesezeit 4 Minuten
Nach 95 gespielten Minuten sanken die Spieler von TuS und dem FC Cosmos Koblenz erschöpft auf den Rasen des Oberwerth-Stadions. Hinter ihnen lag ein rasantes, jederzeit spannendes Derby, das keinen Sieger fand: 2:2 lautete das Endergebnis im Stadtduell der Fußball-Oberliga, das die Hausherren eine Halbzeit lang in Unterzahl hatten bestreiten müssen.