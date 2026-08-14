Da musste der eine oder andere sicher zweimal hinschauen: Schon an Spieltag drei lief Almir Porca für das Oberligateam des Ahrweiler BC auf. Das gewünschte Ergebnis gab’s aber nicht, der ABC unterlag dem FCEK mit 2:3 – und Porca war selbstkritisch.
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Auch im dritten Saisonspiel hat Oberliga-Aufsteiger Ahrweiler BC eine Niederlage eingesteckt. Immerhin gelangen dem vor der Saison fast komplett neu aufgestellten Team von Trainer Christopher Thelen beim 2:3 (0:1) gegen den FC Emmelshausen-Karbach die ersten beiden Tore.