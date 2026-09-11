FV Engers hat den FKP zu Gast
Trotz Platz zehn: Pirmasens ist für Feit ein Top-Gegner
Mattis Thewalt (in Weiß) und der FV Engers wollen am Samstag im Spiel daheim gegen den FK Pirmasens den nächsten Schritt machen,
Mattis Thewalt (in Weiß) und der FV Engers wollen am Samstag im Spiel daheim gegen den FK Pirmasens den nächsten Schritt machen, gerne auch einen großen nach dem 1:1 vom Dienstag bei Rot-Weiss Koblenz um Zavier Ghebrezghi.
Wolfgang Heil

Der FV Engers könnte am Wochenende mit einem Heimsieg gegen den FK Pirmasens den ersten Tabellenplatz der Oberliga erklimmen. Oder  zumindest Platz zwei festigen. Aber an das alles verschwendet FVE-Coach Julian Feit keinen Gedanken.

Lesezeit 2 Minuten
In der Fußball-Oberliga geht es in dieser Saison nicht ganz unerwartet sehr eng zu. Als Beispiel dient die Heimpartie des FV Engers gegen den FK Pirmasens am Samstag um 15.30 Uhr im Stadion am Wasserturm. Dort empfängt der Tabellenzweite, nämlich der FVE, den Zehnten – der hat aber nur vier Punkte weniger.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

OberligaSport
Jetzt abonnieren!
Newsletter "Neues aus der Fußball-Oberliga"

Am Ball bleiben: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gibt es immer montags und samstags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren

Top-News aus dem Sport