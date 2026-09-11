FV Engers hat den FKP zu Gast Trotz Platz zehn: Pirmasens ist für Feit ein Top-Gegner Mirko Bernd 11.09.2026, 07:30 Uhr

i Mattis Thewalt (in Weiß) und der FV Engers wollen am Samstag im Spiel daheim gegen den FK Pirmasens den nächsten Schritt machen, gerne auch einen großen nach dem 1:1 vom Dienstag bei Rot-Weiss Koblenz um Zavier Ghebrezghi. Wolfgang Heil

Der FV Engers könnte am Wochenende mit einem Heimsieg gegen den FK Pirmasens den ersten Tabellenplatz der Oberliga erklimmen. Oder zumindest Platz zwei festigen. Aber an das alles verschwendet FVE-Coach Julian Feit keinen Gedanken.

In der Fußball-Oberliga geht es in dieser Saison nicht ganz unerwartet sehr eng zu. Als Beispiel dient die Heimpartie des FV Engers gegen den FK Pirmasens am Samstag um 15.30 Uhr im Stadion am Wasserturm. Dort empfängt der Tabellenzweite, nämlich der FVE, den Zehnten – der hat aber nur vier Punkte weniger.







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