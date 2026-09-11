Der FV Engers könnte am Wochenende mit einem Heimsieg gegen den FK Pirmasens den ersten Tabellenplatz der Oberliga erklimmen. Oder zumindest Platz zwei festigen. Aber an das alles verschwendet FVE-Coach Julian Feit keinen Gedanken.
Lesezeit 2 Minuten
In der Fußball-Oberliga geht es in dieser Saison nicht ganz unerwartet sehr eng zu. Als Beispiel dient die Heimpartie des FV Engers gegen den FK Pirmasens am Samstag um 15.30 Uhr im Stadion am Wasserturm. Dort empfängt der Tabellenzweite, nämlich der FVE, den Zehnten – der hat aber nur vier Punkte weniger.