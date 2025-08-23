Bereits zum zweiten Mal in Folge mussten sich die Sportfreunde Eisbachtal einer Mannschaft geschlagen geben, die sich potenziell auf Augenhöhe bewegt: Zu Hause gegen Aufsteiger Gau-Odernheim gab es eine 0:2-Niederlage.

Ein wenig wirkte es, als hätten sie sich die Position bewusst ausgesucht. Während die ziemlich enttäuschte Eisbachtaler Analysegruppe, bestehend aus Trainer Thorsten Wörsdörfer, dem sportlichen Leiter Patrick Reifenscheidt, Kapitän Max Olbrich und dem verletzten Tommy Brühl, im Schatten der Bäume stand, nahm Florian Diel nur wenige Meter weiter im Sonnenschein auf der Bank der Gäste Platz. Für den von Diel trainierten Oberliga-Aufsteiger TSV Gau-Odernheim strahlt die Sonne in den ersten Saisonwochen in vollem Glanz, hat er nach dem hochverdienten 2:0 (1:0)-Auswärtssieg in Nentershausen doch bereits neun Punkte auf der Habenseite.

Die Unterwesterwälder tappten am Samstagnachmittag hingegen in gedämpftem Licht – von einer Erleuchtung, wie das kompakte Defensivgebilde geknackt werden könnte, gab es während der kompletten Spielzeit nicht den Hauch einer Spur. „Ich habe gedacht, Riegel-Rudi wäre wieder auferstanden“, fühlte sich Wörsdörfer durch den Gegner an die einst von Defensiv-Fetischist Rudi Gutendorf praktizierte Grundordnung erinnert. Gästetrainer Diel hatte seiner Elf genau den richtigen Plan vorgelegt. „Unser Ziel war, mit einer klaren defensiven Struktur aufzutreten“, erklärte er. Da stand im Herzen der Abwehrkette mit Felix Schrod zwar ein 19-jähriger Verteidiger, der vor Samstag noch keine einzige Oberliga-Minute auf dem Buckel hatte, bei dem aber von Lampenfieber nichts zu spüren war. Schrod bestand seine Feuertaufe mit Bravour.

„Wir waren nicht kreativ nach vorn und haben ein insgesamt harmloses Auftreten gezeigt.“

Eisbachtals Trainer Thorsten Wörsdörfer

Wörsdörfer hatte auf eine ähnlich stürmisch forsche Vorstellung seiner Mannschaft wie beim 5:0 über den SC Idar-Oberstein gehofft. Diesmal wehte allenfalls ein laues Lüftchen. Die Schüsse von Lukas Reitz (17.), Jonah Arnolds (49., 72.), Reitz (74.) und Lennard Wohlmann (75.) als gute Chancen einzuordnen, wäre sehr großzügig. „Ich habe keine einzige Möglichkeit für Eisbachtal gezählt heute“, zeigte sich Diel beeindruckt, wie sein TSV Jonah Arnolds, Jerome Zey, Jonathan Kap, Lukas Reitz und Co. ausgeschaltet hatte. Rat- und zahnlos wirkten die „Eisbären“. Wörsdörfer analysierte es so: „Wir waren nicht kreativ nach vorn und haben ein insgesamt harmloses Auftreten gezeigt.“

Zu allem Überfluss verteilten die Sportfreunde mit vielen Ungenauigkeiten und Fehlpässen auch noch Gastgeschenke. Beim 0:1 zum Beispiel. Gabriel Jost machte einen bereits kontrollierten Ball scharf, als er ihn von der eigenen Grundlinie unnötig in die Gefahrenzone spielte. Dort foulte Finn Müller Belal Meslem. Den anschließenden Foulelfmeter ließ sich Gäste-Kapitän Noah Juricinec nicht entgehen (15.). Dunkle Wolken über dem Eisbachtalstadion standen für die spielerische Tristesse der Gastgeber. Da machten auch die Zuschauer unüberhörbar ihrem Ärger Luft. Kostproben vom Spielfeldrand: „Schneller als sonntags.“ „So schlecht wie lange nicht.“ Und: „Da muss er den Ball von mir aus 25 Meter weit in Richtung Eppenrod schlagen“, wie die Entstehung des 0:1 analysiert wurde.

Eisbachtal macht in einem typischen 0:0-Spiel zwei Fehler zu viel

Die für einen Aufsteiger bemerkenswert abgeklärte und reife Leistung wurde in der 51. Minute mit dem 0:2 belohnt. Nach einem Freistoß aus halblinker Position kam Juricinec an den zweiten Ball und traf ins linke Eck. „Das zweite Tor gab uns Sicherheit“, kommentierte Diel. Trotz aller Erinnerungen an so manche Aufholjagd in der Vergangenheit schwand Eisbachtals Glaube. „Wir wussten, dass es so einen Tag wie im Heimspiel gegen Idar-Oberstein nicht oft gibt, wir müssen einfach in jedem Oberligaspiel aufs Neue abliefern. Es war heute ein typisches 0:0-Spiel, aber wir haben dann zwei Fehler gemacht, auf die Gau-Odernheim gewartet hat“, schilderte Wörsdörfer.

Seine Mannschaft schien zu spüren, dass an diesem Tag kein Tor gelingen wird. Der Ex-Profi sah kaum Aktionen, in denen die Gastgeber in Umschaltmomente kamen. Und Zuschauerkommentare, die gab’s auch in der zwar weniger behäbigen, aber nach wie vor uninspirierten zweiten Halbzeit. Am Ende kamen die vier Herren vor dem Bratwurststand zum Ergebnis: „Heute hätten wir auch noch mitspielen können.“

Sportfreunde Eisbachtal – TSV Gau-Odernheim 0:2 (0:1)

Eisbachtal: D. Arnolds – Jost (82. Kilic), Jung, M. Muth, Plum (69. Wohlmann) – Olbrich, Müller – Arnolds, Zey (69. Kahles), Reitz – Kap (82. Held).

Gau-Odernheim: Diel – Juricinec, Schrod, Nassery (72. Breiden), Meininger – Zundel, Dietrich, Maier (58. Breitenbruch), Meslem (58. Rexhepi) – Hahn (76. Öztürk), Gümüs (58. Dimitrijevic).

Schiedsrichter: Maximilian Fischer (Namborn).

Zuschauer: 200.

Tore: 0:1, 0:2 Noah Juricinec (15./Foulelfmeter, 51.).