Es ist eine Premiere – und es ist ein interessanter Vergleich vor dem Start: Im neuen Supercup treffen Eintracht Trier und der Ahrweiler BC aufeinander. Triers Trainer Thomas Klasen ordnet die Wertigkeit für den Regionalligisten ein.
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Der in Reudelsterz bei Mayen lebende Trainer von Fußball-Regionalligist Eintracht Trier, Thomas Klasen, hat vor dem erstmals ausgetragenen Lotto-Supercup im Verband Rheinland am Samstag um 15.30 Uhr in Konz zwischen dem Rheinlandpokalsieger (Trier) und dem Rheinlandmeister Ahrweiler BC einige personelle Sorgen.