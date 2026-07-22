Klasen will Supercup gegen ABC
Triers Trainer mit Sorgen, Respekt und Neuen im Blick
In Engers legte Thomas Klasen mit dem Viertelfinalsieg beim FVE den Grundstein für den späteren Rheinlandpokalsieg. Der beschert
In Engers legte Thomas Klasen mit dem Viertelfinalsieg beim FVE den Grundstein für den späteren Rheinlandpokalsieg. Der beschert dem Regionalligisten nun die Teilnahme am Supercup am Samstag in Konz gegen den Ahrweiler BC.
Mark Dieler

Es ist eine Premiere – und es ist ein interessanter Vergleich vor dem Start: Im neuen Supercup treffen Eintracht Trier und der Ahrweiler BC aufeinander. Triers Trainer Thomas Klasen ordnet die Wertigkeit für den Regionalligisten ein.

Lesezeit 2 Minuten
Der in Reudelsterz bei Mayen lebende Trainer von Fußball-Regionalligist Eintracht Trier, Thomas Klasen, hat vor dem erstmals ausgetragenen Lotto-Supercup im Verband Rheinland am Samstag um 15.30 Uhr in Konz zwischen dem Rheinlandpokalsieger (Trier) und dem Rheinlandmeister Ahrweiler BC einige personelle Sorgen.
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