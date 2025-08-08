Die Premiere ist geglückt: Der neue Verein FC Emmelshausen-Karbach hat sein erstes Spiel in der Fußball-Oberliga mit 3:2 gegen Rot-Weiss Koblenz gewonnen. Gibt es am Samstag (15.30 Uhr) beim Rückkehrer FV Dudenhofen in der Nähe von Speyer einen weiteren Dreier, dann wäre der Traumstart für den neuen Großverein im Vorderhunsrück perfekt.

„Wir haben das erste Spiel gewonnen, darum ging es. Wir können sicherlich besser spielen, aber die zweite Hälfte war schon in Ordnung“, sagt Emmelshausen-Karbachs Trainer Patrick Kühnreich im Rückblick auf das Rot-Weiss-Spiel – und denkt in der Nachbetrachtung auch an seinen Vorsitzenden Daniel Bernd: „Man kann den ersten Sieg unserem Präsi widmen. Er ist dafür verantwortlich, er hat die ganze Geschichte eingeleitet, er hatte als Erster die Idee, Karbach und Emmelshausen zusammenzubringen.“

Zahnen fällt aus, Ike und Otto drohen auszufallen

Jetzt steht in Dudenhofen der allererste Auswärtstrip für den FCEK an. 15 Mann setzte Kühnreich gegen Rot-Weiss ein, nicht jeder von ihnen wird wieder auflaufen können. Eventuell muss der Coach fast das komplette Vierer-Mittelfeld umbauen. Linksaußen Kieran Ike, der gegen Rot-Weiss zum 1:1 traf, hat sich die Bänder im Fuß angerissen, vielleicht reicht es noch mit diversen Hilfsmitteln zu einem Einsatz. Janik Otto, der Torschütze zum 2:1 gegen Rot-Weiss, fehlte krank im Abschlusstraining. Ob die Zeit für den zentralen Mittelfeldmann bis zum Anpfiff in Dudenhofen reicht? Ottos Nebenmann im Mittelfeld fällt auf jeden Fall aus. Dustin Zahnen hat eine Reizung der Achillessehne. „Er hat gegen den Rat von vielen für sich entschieden, gegen Rot-Weiss aufzulaufen“, sagt Kühnreich: „Das war nicht die beste Idee, zeigt aber seinen Charakter, alles für die Mannschaft zu tun. Aber nun wird Dustin erst mal ausfallen.“

Wer wären die Nachrücker für Zahnen, Otto und Ike? Für Ike könnte Jamal Willrich auf links ran, Abwehrmann Sebastian Saftig könnte vor ins Mittelfeld rücken, Anes Abdiovski könnte dort sein Nebenmann sein. Saftigs Innenverteidigerposten würde dann Tim Puttkammer besetzen, dessen Platz als rechter Verteidiger Keita Kinoshita einnehmen könnte. „Wir werden auf jeden Fall ein paar Positionen tauschen müssen“, sagt Kühnreich vor der Reise zum Rückkehrer Dudenhofen.

4:3 nach 0:2 in Wiesbach: Dudenhofen startet auch mit Sieg

Am 11. Mai 2024 war Dudenhofen nach dem 1:2 in Karbach abgestiegen. „Der FV Dudenhofen wird daran nicht zerbrechen, den Verein wird es weiterhin geben“, sagte Trainer Kevin Hoffmann damals direkt nach dem Abpfiff auf dem Quintinsberg kämpferisch. Und mit Hoffmann, einem früheren FVD-Verteidiger, als Coach ging es für Dudenhofen direkt wieder als Meister der Verbandsliga Südwest zurück in die Oberliga. Am ersten Spieltag landete der FVD im Aufsteigerduell beim Saarlandmeister Hertha Wiesbach prompt einen Sieg – und das trotz eines 0:2-Rückstands nach 13 Minuten. Am Ende hieß es 4:3 für Dudenhofen. Mit Marvin Sprengling, der doppelt traf, hat der FVD einen Top-Spielmacher in seinen Reihen. „Sie haben noch andere gute Kicker, Dudenhofen hat eine ordentliche Oberliga-Elf, in ihrem ersten Heimspiel nach dem Aufstieg werden sie besonders motiviert. Unser Ziel muss es trotzdem sein, dass zu den drei Zählern gegen Rot-Weiss in Dudenhofen etwas dazukommt“, sagt Kühnreich.