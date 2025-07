Fußball-Oberligist Sportfreunde Eisbachtal hat nach der jüngsten 1:4-Testniederlage zu Hause gegen den Hessenligisten SC Waldgirmes eine starke Reaktion gezeigt und dem amtierenden Hessenliga-Meister FSV Fernwald ebenfalls auf eigenem Platz ein 1:1 (1:0)-Unentschieden abgetrotzt.

Nur bei Kontern ist Luft nach oben

„Es gab heute nicht viel zu meckern – außer, dass wir unsere Konterchancen nicht gut genug ausgespielt haben“, resümierte Eisbachtals Trainer Thorsten Wörsdörfer nach der Partie, die über 90 Minuten ein hohes Laufpensum auf beiden Seiten bot. Die Gäste aus Fernwald demonstrierten in Nentershausen, warum sie sich in der abgelaufenen Runde zum Meister gekürt haben. Denn sie kamen immer wieder gefährlich in die Nähe des Eisbachtaler Gehäuses, ohne dabei in Abschnitt eins aber wirklich zwingende Torchancen zu kreieren.

Anders die Sportfreunde, die robust dagegenhielten und mit ihrer ersten sehenswerten Torannäherung gleich in Führung gingen: Matti Jung schickte mit einem langen Ball aus der eigenen Hälfte Jonah Arnolds auf der rechten Seite auf die Reise, wo sich der Eisbachtaler Torjäger behauptete und am Strafraum clever querlegte auf Jonathan Kap, der überlegt zum 1:0 einschob (12.). In der Folge verpassten es Arnolds per wuchtigem Freistoß (30.) und Jonas Kahles, der zweimal seinen Meister im Fernwalder Keeper Tolga Sahin fand (33., 35.), die Pausenführung für die Westerwälder in die Höhe zu schrauben.

„Es ist verständlich, dass wir die zweite Halbzeit etwas an Kraft verloren haben, aber wir haben gut gefightet. So muss es weitergehen.“

Thorsten Wörsdörfer, Trainer Spfr Eisbachtal

In der zweiten Halbzeit, in der die Gäste aus der Nähe von Gießen einmal komplett durchwechselten, erhöhte der Hessenliga-Meister den Druck merklich. Die Eisbachtaler konnten sich lange Zeit schadlos halten und zudem auf starke Paraden des zur Halbzeit eingewechselten David Arnolds bauen. Der junge Keeper parierte unter anderem einen Foulelfmeter von Kohsuke Tsuda, den Devran Erol verschuldet hatte (65.). Nach 70 Minuten wurden die Gäste dann allerdings belohnt, als Tsuda im Strafraum zum Ausgleich ins lange Eck traf. Fernwald wollte hiernach mehr, während die Eisbären sich aufs Kontern verlagerten, da sie ab der 77. Minute nach einer Roten Karte gegen Jonah Arnolds nur noch zu zehnt spielten. Der Stürmer soll den gegnerischen Keeper mit „Du Vogel“ beleidigt haben.

Beinahe hätte diese Taktik zum Erfolg geführt, doch gegen Jamal Kilic bekam der Fernwalder Keeper noch rechtzeitig die Beine geschlossen. Nachdem noch einige Abschlüsse der Gäste bis zum Schlusspfiff am Eisbachtaler Tor vorbeigezischt waren, konnten sich die Eisbären am Ende einer sehr ansehnlichen Testpartie über das Unentschieden freuen. „Es ist verständlich, dass wir die zweite Halbzeit etwas an Kraft verloren haben, aber wir haben gut gefightet. So muss es weitergehen“, erklärte Sportfreunde-Trainer Thorsten Wörsdörfer.