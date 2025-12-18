Winterabgang bei Rot-Weiss Torwart Tiemann wechselt, Gerüchte um Serdarusic Mirko Bernd 18.12.2025, 11:48 Uhr

i Jascha Tiemann kehrt Rot-Weiss Koblenz im Winter den Rücken, ihn zieht es zurück in seine Heimat, er wechselt zum TSV Wetschen in die Oberliga Niedersachsen. Im Sommer war der 26-Jährige vom FC Werden 04 nach Koblenz gekommen. René Weiss

Rot-Weiss Koblenz verliert in der Winterpause mit Jascha Tiemann einen seiner Torhüter. Ob der Oberligist die Position in der Winterpause neu besetzt, ist noch offen. Im Sommer dürfte das aber auf jeden Fall passieren.

Fußball-Oberligist Rot-Weiss Koblenz hat einen Angang zu vermelden: Torwart Jascha Tiemann, der vor der Saison vom Niedersachsen-Oberligisten FC Verden 04 an Rhein und Mosel gekommen war, wird den Verein auf eigenen Wunsch in der Winterpause verlassen und sich wieder Richtung alte Heimat orientieren: Der 26-jährige Keeper wechselt zum TSV Wetschen, der auf Platz 14 der Oberliga Niedersachsen steht und damit drei Ränge schlechter als der alte ...







