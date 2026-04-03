FCEK gegen FV Engers „Top-5-Duell“ auf dem Karbacher Quintinsberg Michael Bongard 03.04.2026, 16:12 Uhr

i Zum Duell zwischen David Eberhardt (rechts) und Max Wilschrey (in Blau) wird es am Karsamstag (15.30 Uhr) in Karbach nicht kommen. Emmelshausen-Karbachs Torjäger Wilschrey ist in Thailand bei einem TV-Dreh. Die Karbach-Legende Eberhardt, der nach 15,5 Jahren beim FC 2024 nach Engers wechselte, fällt mit einem Schlüsselbeinbruch bis zum Saisonende aus. Jörg Niebergall

Der Oberliga-Klassiker (15. Duell seit 2017) zwischen Emmelshausen-Karbach (4.) und Engers (5.) ist im Vorfeld geprägt von Pokal-Nachwehen, personellen Ausfällen und einer identischen Ausgangslage, denn beide gehen mit 45 Punkten ins Top-5-Spiel.

Nach dem Pokal-Highlight und dem Halbfinal-Aus am Mittwoch gegen Eintracht Trier (1:3) steht für den Fußball-Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach am Karsamstag (15.30 Uhr) wieder der Alltag an – allerdings ist ein Heimspiel auf dem Karbacher Quintinsberg gegen den Dauerrivalen FV Engers nie eine alltägliche Partie.







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