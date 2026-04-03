FCEK gegen FV Engers
„Top-5-Duell“ auf dem Karbacher Quintinsberg
Zum Duell zwischen David Eberhardt (rechts) und Max Wilschrey (in Blau) wird es am Karsamstag (15.30 Uhr) in Karbach nicht komme
Zum Duell zwischen David Eberhardt (rechts) und Max Wilschrey (in Blau) wird es am Karsamstag (15.30 Uhr) in Karbach nicht kommen. Emmelshausen-Karbachs Torjäger Wilschrey ist in Thailand bei einem TV-Dreh. Die Karbach-Legende Eberhardt, der nach 15,5 Jahren beim FC 2024 nach Engers wechselte, fällt mit einem Schlüsselbeinbruch bis zum Saisonende aus.
Jörg Niebergall

Der Oberliga-Klassiker (15. Duell seit 2017) zwischen Emmelshausen-Karbach (4.) und Engers (5.) ist im Vorfeld geprägt von Pokal-Nachwehen, personellen Ausfällen und einer identischen Ausgangslage, denn beide gehen mit 45 Punkten ins Top-5-Spiel.

Lesezeit 2 Minuten
Nach dem Pokal-Highlight und dem Halbfinal-Aus am Mittwoch gegen Eintracht Trier (1:3) steht für den Fußball-Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach am Karsamstag (15.30 Uhr) wieder der Alltag an – allerdings ist ein Heimspiel auf dem Karbacher Quintinsberg gegen den Dauerrivalen FV Engers nie eine alltägliche Partie.

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