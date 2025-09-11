Der SC Idar-Oberstein hat seinem Cheftrainer das Vertrauen ausgesprochen und ihm gleichzeitig Marco Reich als Unterstützung zur Seite gestellt. Tomasz Kakala sieht das positiv, denn der Coach hat mit einigen Problemen zu kämpfen.

Tomasz Kakala erlebt gerade die wahrscheinlich schwierigsten Tage seines Trainerlebens. Der Coach des SC Idar-Oberstein macht keinen Hehl daraus, dass ihn die aktuelle Lage des Vereins in der Fußball-Oberliga, aber auch seine ganz persönliche Situation, belasten. Kakala verrät, dass er sogar schon seinen Rücktritt angeboten, der Vorstand diesen aber abgelehnt hatte. Dass der Verein nun eingegriffen und ihm Marco Reich als Unterstützer zur Seite gestellt hat, ist dem Chefcoach des SC willkommen.

„Solche Momente wie jetzt gehören zum Trainerjob dazu“, sagt Kakala, der aktuell ja nicht nur damit zu kämpfen hat, dass die sportliche Tendenz des SC Idar-Oberstein nach unten zeigt, sondern auch Differenzen mit der Mannschaft zutage getreten sind. Dass deshalb nun Marco Reich, der bisher lediglich für die Kaderplanung zuständig war, näher an die Mannschaft rückt und Kakala sowie dessen Trainerteam unterstützen soll, findet der Chefcoach des SC Idar-Oberstein ohne Einschränkung gut. Er hat dem Plan, den Sportvorstand Christian Schwinn federführend entworfen hat, deshalb auch zugestimmt. „Ich bin in dieser Situation über jede Hilfe dankbar“, sagt Kakala.

Der 50-Jährige, der bis auf eine kurze Unterbrechung seit 1999 für den SC Idar-Oberstein tätig ist, räumt offen ein, dass es gerade hakt im Innenverhältnis zwischen ihm und Teilen der Mannschaft. „Es ist ja kein Geheimnis, dass ein Problem besteht oder bestanden hat und dass das Vertrauen zwischen mir und Mannschaft nicht so ist, wie ich es mir wünsche.“ Kakala ist mit dieser für ihn schmerzhaften Erkenntnis auch dem Verein gegenüber offen umgegangen. Er erzählt: „Ich habe die Verantwortlichen schon vor drei Wochen darüber informiert, dass ich die Mannschaft gerade nicht so erreichen kann, wie ich es gerne hätte.“ Und der Coach war sogar bereit, Konsequenzen zu ziehen: „Ich habe meinen Rücktritt angeboten.“

Damals wurde dieser Schritt abgelehnt. Und auch jetzt stehen die Verantwortungsträger um Sportvorstand Christian Schwinn zu ihrem Trainer - freilich mit der moderaten Kurskorrektur, ihm Marco Reich als Unterstützer für nahezu alle Trainertätigkeiten betreffenden Bereiche zur Seite zu stellen. Tatsächlich empfindet Kakala den Ex-Profi nicht als Nebentrainer oder gar Aufpasser, sondern eben als Hilfe. „Ich bin dankbar, dass mir der Verein das weiterhin Vertrauen schenkt. Das bedeutet mir viel“, erklärt Kakala.

Obwohl er durchaus Grund dazu hätte, übt Kakala öffentlich keine Kritik an seinen Spielern. Er stellt nur fest: „Die Zeiten haben sich geändert, das muss ich wohl lernen und dem muss ich mich anpassen.“ Was der Coach damit meint, ohne es klar zu äußern, ist ziemlich eindeutig. Die Einstellung der aktuellen Spielergeneration ist nicht deckungsgleich mit der, die jemand wie Kakala erwartet.

Mehr als einmal dürfte der Coach in der Vorbereitung oder auch jetzt in der laufenden Saison die Faust in der Tasche gemacht haben, weil sich einer seiner Akteure eine Auszeit genommen hat und in Urlaub gefahren ist. In der Oberliga eigentlich ein Unding - nicht zuletzt auch deshalb, weil der Aufwand auch finanziell entschädigt wird. Kakala hat seine Akteure trotzdem geschützt, nach außen nicht verraten, warum jemand tatsächlich gerade nicht zur Verfügung stand. Zuletzt war das bei Kevin Kraus so. Der ehemalige FCK-Profi – der Akteur mit der größten Reputation im Kader – fehlte im Pokalspiel gegen Wormatia Worms und beim FC Rot-Weiss Koblenz nicht vorrangig deshalb, weil ihm seine Gesichtsverletzungen oder die schützende Maske noch Probleme bereiteten, sondern eben weil er in Urlaub war. Öffentlich wurde das zu allem Überfluss auch noch, weil Kraus offenbar in sozialen Netzwerken Fotos von sich in den Ferien postete. Mindestens ungeschickt war das, auch wenn die Bilder nun nicht mehr zu sehen sind.

Riesenkader ist problematisch - Einige Akteure sollen zur zweiten Mannschaft

Durchaus als Problem für den Trainer erweist sich auch der Riesenkader, den der SC Idar da am Start hat. 28 Akteure sind offiziell Teil der Oberligamannschaft der Schmuckstädter, obwohl dieser Status für einige Akteure eher ein Bonbon oder eine Art Versprechen auf die Zukunft ist. Ein großer Kader bedeutet nun einmal auch, dass viele Spieler maximal auf der Bank sitzen oder gar kein Thema für den Spieltagskader sind. Das schürt Unzufriedenheit. Eine Lage, die auch im Falle bester Kommunikationsfähigkeiten nur schwierig auszubalancieren ist.

Der SC ist nun dabei, den Oberliga-Kernkader zu verkleinern und wird wohl einige Akteure - dem Vernehmen nach sind es vier bis sechs - in die zweite Mannschaft beordern. „Das heißt aber auf keinen Fall, dass wir diese Spieler rausschmeißen oder in die U23 strafversetzen“, betont Kakala und erklärt: „Sie sollen sich Schritt für Schritt entwickeln und sich über unsere „Zweite“ anbieten.“ Kakala verspricht: „Deshalb sind sie in der ersten Mannschaft nicht weg vom Fenster. Ich sehe sie weiter, weil ich bei fast jedem Spiel unserer ’Zweiten’ bin. Es hat jeder eine Chance.“ Gewünschter Nebeneffekt ist, die zweite Mannschaft eine Etage nach oben in die Landesliga zu hieven, um den vielen Talenten im Jugendbereich des Vereins die passende Plattform zu liefen, um sich weiterzuentwickeln.

Beim großen Kader, den der SC da hat, geht leicht der Blick dafür verloren, dass es trotzdem durchaus personelle Sorgen gibt - vor allem die Führungsspieler betreffend. Kapitän Flavius Botiseriu, zweifellos der Unterschiedsspieler der Mannschaft, wird wegen seiner Knieverletzung noch recht lange fehlen. „Einen wie ihn können wir einfach nicht ersetzen“, bestätigt Kakala und erinnert daran, dass mit Alex do Nascimento und Juri Amidon zweitere wichtige Akteure erst aus Verletzungen zurückgekommen sind und nun Schritt für Schritt aufgebaut und wieder an die Startelf herangeführt werden. Neben Kevin Kraus, der zuletzt aus genanntem Grund bei zwei sehr wichtigen Spielen nicht zur Verfügung stand, sieht Kakala noch in Florian Zimmer, Niklas Baus und Ramzi Ferjani Führungsfiguren. Total gerecht wird dieser Rolle aktuell wieder nur Torjäger Zimmer. Mit Baus und Ferjani ist Kakala zufrieden, sieht aber Luft nach oben. Über Innenverteidiger Baus sagt der Coach: „Er trägt im Moment die Kapitänsbinde und muss ein bisschen lauter werden.“ Richtig angetan ist Kakala von Ferjani: „Der Junge ist super, aber man merkt, dass es ihm körperlich noch fehlt, dass es dauert, bis er bei hundert Prozent ist.“

Tatsächlich ist der SC also im Moment in einer komplizierten Situation, die durch das Programm in den nächsten Wochen noch kniffliger wird. Kakala warnt davor, zu glauben, dass mit der Entscheidung, Marco Reich mit ins Mannschaftsboot zu nehmen, sofort alles besser wird. „Ich würde mir wünschen, dass wir einfach zu gewinnen anfangen, nur weil Marco am Samstag auf der Bank sitzt“, sagt der Trainer, ehe er festhält: „Wir sollten aber keine Wunder erwarten. Das wird ein Prozess, und ich bin froh, dass Marco ihn begleitet.“