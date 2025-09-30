SC Idar-Oberstein unter Druck Tomasz Kakala trägt auch in Diefflen die Verantwortung 30.09.2025, 14:10 Uhr

i Der SC Idar-Oberstein kämpft auch beim FV Diefflen in unveränderter Konstellation weiter. Tomasz Kakala (in der Hocke) gibt als Chefcoach die Richtung vor. Marco Reich (vorne) unterstützt. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Nein, der SC Idar-Oberstein hat keine personellen Konsequenzen nach der 2:5-Niederlage gegen den FK Pirmasens gezogen und tritt in unveränderter Trainer-Konstellation auch beim FV Diefflen an. Sportvorstand Christian Schwinn nennt auch einen Grund.

Es geht Schlag auf Schlag für Fußball-Oberligist SC Idar-Oberstein. Gleich zwei schwierige Auswärtsspiele stehen innerhalb von vier Tagen auf dem Programm. Am Mittwoch (19 Uhr) gastiert der SC beim FV Diefflen, ehe am Samstag der FC Emmelshausen-Karbach Gastgeber ist.







