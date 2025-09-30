Nein, der SC Idar-Oberstein hat keine personellen Konsequenzen nach der 2:5-Niederlage gegen den FK Pirmasens gezogen und tritt in unveränderter Trainer-Konstellation auch beim FV Diefflen an. Sportvorstand Christian Schwinn nennt auch einen Grund.
Es geht Schlag auf Schlag für Fußball-Oberligist SC Idar-Oberstein. Gleich zwei schwierige Auswärtsspiele stehen innerhalb von vier Tagen auf dem Programm. Am Mittwoch (19 Uhr) gastiert der SC beim FV Diefflen, ehe am Samstag der FC Emmelshausen-Karbach Gastgeber ist.