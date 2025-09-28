Trainer des SC Idar stinksauer Tomasz Kakala nimmt kein Blatt vor den Mund 28.09.2025, 09:49 Uhr

i SC Idar-Oberstein - FK Pirmasens Hähn Joachim. Joachim Hähn

Tomasz Kakala wollte im Gespräch nach dem Spiel keine Frage abwarten. „Ich fange an“, sagte er und stellte überaus deutlich klar, wie er das Spiel seines SC Idar-Oberstein gegen den FK Pirmasens erlebt hatte.

Tomasz Kakala war zunächst einfach nur bedient und dann wirklich stinksauer. Als die 2:5-Niederlage gegen den FK Pirmasens besiegelt war, saß der Cheftrainer des SC Idar-Oberstein gedankenversunken auf einer Kiste. In den anschließenden obligatorischen Mannschaftskreis schlurfte er nur ganz langsam und reihte sich dann auch nur einfach in den Spielerring ein.







