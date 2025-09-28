Tomasz Kakala wollte im Gespräch nach dem Spiel keine Frage abwarten. „Ich fange an“, sagte er und stellte überaus deutlich klar, wie er das Spiel seines SC Idar-Oberstein gegen den FK Pirmasens erlebt hatte.
Tomasz Kakala war zunächst einfach nur bedient und dann wirklich stinksauer. Als die 2:5-Niederlage gegen den FK Pirmasens besiegelt war, saß der Cheftrainer des SC Idar-Oberstein gedankenversunken auf einer Kiste. In den anschließenden obligatorischen Mannschaftskreis schlurfte er nur ganz langsam und reihte sich dann auch nur einfach in den Spielerring ein.