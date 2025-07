Tomasz Kakala bremst Erwartungen an Ramzi Ferjani

Der SC Idar-Oberstein hat sein zweites Vorbereitungsspiel gewonnen. Beim Sportfest des SV Schwollen setzte sich der Fußball-Oberligist gegen Rheinlandliga-Vertreter FV Hunsrückhöhe Morbach souverän mit 5:0 (4:0) durch. Ramzi Ferjani lief dabei noch nicht auf.

Mit den ersten 60 Minuten der Partie zeigte sich Tomasz Kakala einverstanden. „Eine Stunde lang war das richtig gut von uns“, urteilte der Trainer des SC Idar-Oberstein. Neben dem Ergebnis freute sich Kakala vor allem über das Comeback von Alex Ricardo do Nascimento.

Alex feiert nach knapp vier Monaten sein Comeback

Der brasilianische Edeltechniker führte sich nach langer Verletzungspause prächtig ein und brachte den SC mit 1:0 in Führung (16.). „Alex ist auf einem guten Weg, darüber bin ich wirklich sehr froh“, sagte Kakala. Alex hatte sich Ende März beim 3:1-Heimerfolg gegen den SV Gonsenheim eine schwere Blessur zugezogen. Drei Minuten nach seinem Treffer erhöhte Florian Zimmer auf 2:0 (19.), Lukas Stallbaum (26.) und Kevin Kraus (39.) schraubten das Ergebnis bis zur Pause auf 4:0 herauf. Alessandro Marino erhöhte nach einer Stunde auf 5:0.

Danach wechselte der SC komplett durch, und der Spielfluss ging verloren. „Das war trotzdem insgesamt okay“, sagte Kakala. Der Trainer äußerte sich nun auch zu zwei der (möglicherweise) bevorstehenden Neuverpflichtungen. Vor allem der Umstand, dass der SC kurz davor ist, mit Ramzi Ferjani einen Vertrag zu schließen, hat naturgemäß für Aufmerksamkeit gesorgt. Kakala aber tritt auf die Euphoriebremse - und das mit aller Kraft: „Ramzi Ferjani ist natürlich für unsere Verhältnisse ein Mega-Name, eine echte Hausnummer, aber der Junge hat lange nicht mehr regelmäßig gespielt, er braucht Zeit“, betont der Coach und erklärt: „Man sieht im Training, wie großartig er ausgebildet ist, aber er ist natürlich noch nicht auf seinem Top-Level. Ihm fehlt die Spielpraxis. Spritzigkeit und Schnelligkeit sind noch nicht da.“

Ajibola soll im Training noch beobachtet werden

Während der Trainer hofft, dass Ferjanis Verpflichtung in den kommenden Tagen endgültig über die Bühne geht, äußert er sich über ein mögliches Engagement von Temi Ajibola zurückhaltend. „Bei unserem ersten Test in Algenrodt gegen Hüffelsheim hat er Ansätze gezeigt, die mir gefallen haben, aber um eine endgültige Entscheidung zu treffen, ob er uns weiterhelfen kann, möchten wir ihn noch etwas im Training und eventuell in einem weiteren Testspiel beobachten“, sagt Kakala.

Klar ist, dass der Angreifer aus Italien mit nigerianischen Wurzeln, der derzeit in England wohnt und zuletzt für Germania Halberstadt gespielt hat, ein totaler Bruch wäre mit der beim SC unter Kakala herrschenden Philosophie, vorrangig auf Akteure aus der Region zu setzen. Vor diesem Hintergrund will ein solcher Wechsel gut überlegt und die Frage beantwortet sein, ob Ajibola tatsächlich besser ist als jene Akteure, die der SC bereits unter Vertrag hat.