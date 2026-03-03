FC Emmelshausen-Karbach Tim Puttkammer macht in Betzdorf die 500 voll Michael Bongard 03.03.2026, 16:00 Uhr

i Immer weiter: Tim Puttkammer ist der Rekordspieler des FC Karbach. Am Mittwoch in Betzdorf bestreitet der 34-Jährige sein 500. Pflichtspiel für den FC (seit dieser Saison) Emmelshausen-Karbach. Einige werden noch dazukommen, im Mai 2027 wird aber definitiv Schluss sein für Puttkammer. René Weiss

Tim Puttkammer vom FC Emmelshausen-Karbach wird seinen Eintrag in den „Hunsrücker Fußballannalen“ sicher haben als einer der besten Spieler der Region. Das steht jetzt schon fest. Am Mittwoch bestreitet Puttkammer sein 500. Pflichtspiel für den FC.

Tim Puttkammer ist mit seinen 34 Jahren in der Abwehr des Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach immer noch unersetzlich. Seit Sommer 2010 trägt der gebürtige Kirchberger das Trikot der Karbacher. Im Rheinlandpokal-Viertelfinale am Mittwoch (19.30 Uhr) bei Bezirksliga-Ost-Tabellenführer SG Betzdorf knackt Puttkammer die Marke von 500 Spielen für die Elf vom Quintinsberg.







