Tim Puttkammer vom FC Emmelshausen-Karbach wird seinen Eintrag in den „Hunsrücker Fußballannalen“ sicher haben als einer der besten Spieler der Region. Das steht jetzt schon fest. Am Mittwoch bestreitet Puttkammer sein 500. Pflichtspiel für den FC.
Lesezeit 3 Minuten
Tim Puttkammer ist mit seinen 34 Jahren in der Abwehr des Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach immer noch unersetzlich. Seit Sommer 2010 trägt der gebürtige Kirchberger das Trikot der Karbacher. Im Rheinlandpokal-Viertelfinale am Mittwoch (19.30 Uhr) bei Bezirksliga-Ost-Tabellenführer SG Betzdorf knackt Puttkammer die Marke von 500 Spielen für die Elf vom Quintinsberg.