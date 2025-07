Schon jetzt steht fest: Das DFB-Pokalspiel des Fußball-Oberligisten FV Engers gegen Bundesligist Eintracht Frankfurt wird ausverkauft sein. Nur rund eine Stunde nach Verkaufsbeginn verkündete FVE-Geschäftsführer Patrick Twardy im Engerser Stadion am Wasserturm per Mikrofon, dass alle verfügbaren Tickets für den Saisonhöhepunkt am 17. August im Koblenzer Oberwerth-Stadion verkauft waren. „Wir bedauern es natürlich, dass nicht alle, die gekommen sind, Karten bekommen konnten. Wir hätten gerne mehr Karten verkauft, können die Stadionkapazität aber nicht ändern“, appellierte Twardy an das Verständnis der Besucher.

„So etwas hat Engers noch nicht gesehen.“

FVE-Fans über den Rummel am Vereinsheim

Zu diesem Zeitpunkt warteten noch Hunderte Fußballfreunde, in der überwiegenden Mehrzahl Fans des Champions-League-Teilnehmers aus Frankfurt, auf die Gelegenheit, zwei der begehrten Eintrittskarten zu erwerben. Die Menschenschlange reichte vom Stadioneingang bis weit in die Alleestraße hinein und wurde einfach nicht kürzer. „So etwas hat Engers noch nicht gesehen“, staunten viele Einheimische über den Fan-Wahnsinn am Wasserturm. Fans in Eintracht-T-Shirts, Familien mit Kindern, Neugierige und Schlauberger, die (meist vergeblich) versuchten, sich nach dem Kartenkauf ein zweites Mal in die Schlange einzureihen, glückliche Frauen und Männer, die strahlend mit ihren Tickets abzogen – die Engerser staunten über eine mächtige Demonstration gelebter Fan-Folklore in ihrem beschaulichen Ort.

Kein böses Wort von enttäuschten Fans

Und was das Beste war: Auch als klar war, dass es für zahlreiche Wartende keine Karten geben würde, blieb alles ruhig. Sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes, die bereitstanden, um eventuelle Unruhen zu verhindern, hatten nicht viel zu tun; als die enttäuschten Fans ohne Karten abzogen, war kein böses Wort zu hören, von Schlimmerem ganz zu schweigen. Die Eintracht-Sympathisanten trugen ihren Frust mit Fassung, für viele war der Aufenthalt in der langen Schlange der Gleichgesinnten Event genug.

Die Verantwortlichen des FVE hatten den offiziellen Kartenverkauf bewusst und geschickt mit dem Termin des Benefizturniers für den Wiederaufbau des abgebrannten Engerser Lokschuppens verbunden. So musste jeder Kartenkäufer zunächst zehn Euro Eintrittsgeld entrichten, die der Benefizaktion zugutekommen, bevor er auf zwei Pokaltickets hoffen durfte. Nicht wenige der teils von weither angereisten Fans blieben noch ein wenig länger am Wasserturm, schauten sich den Frankfurter Pokalgegner aus der Nähe an und bescherten dem Imbissstand im Stadion ungeahnte Rekordumsätze.

Hälfte des Kartenkontingents geht nach Frankfurt

Rund 9500 Zuschauerinnen und Zuschauer werden am 17. August in Koblenz dabei sein können, die Hälfte der verfügbaren Tickets ging bereits im Vorfeld an die Frankfurter Eintracht, die sie unter ihren Anhängern verteilte. FVE-Vorsitzender Martin Hahn und seine Mitstreiter waren bemüht, auch den einheimischen Fußballfreunden einen gebührenden Anteil an Tickets zukommen zu lassen; Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber des FV Engers durften fünf statt zwei Karten auf einmal erwerben. Als das letzte verfügbare Ticketpaar den Besitzer gewechselt hatte, atmete Hahn nach gut einer Stunde Schwerarbeit erst mal tief durch: „Zum Glück ist alles friedlich geblieben“, stellte der Vorsitzende zufrieden fest. Und für den guten Zweck, den Wiederaufbau des in der letzten Silvesternacht abgebrannten Lokschuppens, kamen 6500 Euro zusammen.

i Fußball gespielt wurde auch: In einem Dreierturnier testeten der FVE (grüne Trikots), Mülheim-Kärlich (dunkle Trikots) und Andernach ihre Form. Jörg Niebergall

Fußball wurde dann auch noch gespielt, drei Partien zu jeweils 45 Minuten. Der gastgebende FVE, dem die Intensität der Trainingseinheiten unter dem neuen Coach Julian Feit anzumerken war, trennte sich vom Rheinlandligisten SG 99 Andernach 1:1; das Führungstor durch David Eberhardts Kopfball (26.) glich Andernachs Tim Esten aus (40.). Anschließend verloren die Andernacher gegen die SG Mülheim-Kärlich, die den Oberligaaufstieg zum zweiten Mal in Folge knapp verpasst hat, mit 0:1 durch das Tor von Paul Heuser (37.).

Mülheim setzt sich in Dreier-Turnier durch

Die Mülheimer erwiesen sich auch in der dritten Partie als bestes Team des Abends, gingen gegen den FVE durch ein Abstaubertor von Christian Scheu in Führung (17.), widerstanden der Engerser Schlussoffensive und machten durch das 2:0 kurz vor Schluss, erzielt von Paul Platzeck (45.), den Turniersieg klar. „Absolut erfreulich“ fand Mülheims Co-Trainer David Peifer, der seinen urlaubenden Chef Nenad Lazarevic vertrat, den Auftritt seines Teams, während FVE-Coach Feit nur „mit den letzten 20 Minuten“ zufrieden war. „Wir hatten Probleme mit der Geschwindigkeit der Mülheimer Konter“, stellte er fest, „es gibt noch ein paar Themen, an denen wir arbeiten müssen.“

Bis zum Saisonstart in der Oberliga am ersten Augustwochenende mit dem Auswärtsspiel in Idar-Oberstein soll die Form stimmen beim FVE, damit Feits Team zwei Wochen später beim Pokalhit gegen die Frankfurter Eintracht im ausverkauften Oberwerth-Stadion eine möglichst gute Figur abgibt.