Der Supercup im Rheinland feiert sein Debüt. Der Rheinlandmeister Ahrweiler BC fordert den Rheinlandpokalsieger Eintracht Trier. Für Christopher Theisen, den neuen ABC-Coach, ist es noch gar nicht so lange her, als er der Eintracht gegenüberstand.
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Bei dieser Partie kann man getrost von einem Härtetest für den Ahrweiler BC sprechen: Der Oberliga-Aufsteiger trifft wie berichtet im erstmals ausgetragenen Lotto-Supercup des Fußballverbands am Samstag um 15.30 Uhr in Konz auf den Regionalligisten Eintracht Trier.