Supercup als Highlight für ABC Theisens schnelles Wiedersehen mit Eintracht Trier Mirko Bernd 24.07.2026, 05:24 Uhr

i Für ABC-Trainer Christopher Theisen (rechts) ist es ein schnelles Wiedersehen mit Eintracht Trier. Im Rheinlandpokal schied er Anfang April als Spieler im Halbfinale mit seinem ehemaligen Klub FC Emmelshausen-Karbach knapp mit 1:3 aus. Gegen den FCEK (in Blau) ging es zum Start der Vorbereitung, am Samstag geht es nun als Trainer mit dem Rheinlandmeister gegen den Pokalsieger Trier im erstmals ausgetragenen Supercup des Verbands. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Der Supercup im Rheinland feiert sein Debüt. Der Rheinlandmeister Ahrweiler BC fordert den Rheinlandpokalsieger Eintracht Trier. Für Christopher Theisen, den neuen ABC-Coach, ist es noch gar nicht so lange her, als er der Eintracht gegenüberstand.

Bei dieser Partie kann man getrost von einem Härtetest für den Ahrweiler BC sprechen: Der Oberliga-Aufsteiger trifft wie berichtet im erstmals ausgetragenen Lotto-Supercup des Fußballverbands am Samstag um 15.30 Uhr in Konz auf den Regionalligisten Eintracht Trier.







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