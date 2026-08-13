Ahrweiler BC gegen FCEK
Theisen will gegen Ex-Klub in der Oberliga ankommen
In der Rückrunde der vergangenen Saison trug Christopher Theisen (rechts) das Trikot des FC Emmelshausen-Karbach und bejubelte T
In der Rückrunde der vergangenen Saison trug Christopher Theisen (rechts) das Trikot des FC Emmelshausen-Karbach und bejubelte Tore mit Max Wilschrey (zu Niederrhein-Oberligist Solingen-Wald 03 gewechselt). Theisen hat auch den FCEK verlassen und ist nun Trainer des Ahrweiler BC - und trifft am Freitag um 19.30 Uhr im Apollinarisstadion auf seinen Ex-Klub.
Matthias Bernd

Der dritte Spieltag in der Oberliga wird am Freitag unter anderem im Bad Neuenahrer Apollinarisstadion eröffnet, wenn der Ahrweiler BC auf den FC Emmelshausen-Karbach trifft. Für den neuen ABC-Trainer gibt es ein Wiedersehen mit seinem Ex-Klub.

Lesezeit 2 Minuten
Der FC Emmelshausen-Karbach (vier Punkte aus zwei Spielen) kann sich vom Fleck weg im oberen Tabellendrittel der Fußball-Oberliga festsetzen: Die Chancen auf drei Punkte stehen am Freitag (19.30 Uhr) am dritten Spieltag gut, denn der FCEK ist zu Gast im Apollinarisstadion in Bad Neuenahr beim Null-Punkte-Aufsteiger Ahrweiler BC um den neuen Trainer Christopher Theisen, der in der vergangenen Rückrunde noch als Spieler bei Emmelshausen-Karbach ...
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