Der dritte Spieltag in der Oberliga wird am Freitag unter anderem im Bad Neuenahrer Apollinarisstadion eröffnet, wenn der Ahrweiler BC auf den FC Emmelshausen-Karbach trifft. Für den neuen ABC-Trainer gibt es ein Wiedersehen mit seinem Ex-Klub.
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Der FC Emmelshausen-Karbach (vier Punkte aus zwei Spielen) kann sich vom Fleck weg im oberen Tabellendrittel der Fußball-Oberliga festsetzen: Die Chancen auf drei Punkte stehen am Freitag (19.30 Uhr) am dritten Spieltag gut, denn der FCEK ist zu Gast im Apollinarisstadion in Bad Neuenahr beim Null-Punkte-Aufsteiger Ahrweiler BC um den neuen Trainer Christopher Theisen, der in der vergangenen Rückrunde noch als Spieler bei Emmelshausen-Karbach ...