FCEK-Neuzugang im Interview Theisen: Training wichtiger Punkt, Finanzielles nicht Mirko Bernd 10.01.2026, 05:00 Uhr

i Bis Sommer 2025 lief Christopher Theisen (in Rot, hier beim 0:2 gegen die SGV Freiberg) für den TSV Steinbach-Haiger in der Regionalliga Südwest auf, ab sofort tut er das nach einem halben Jahr Pause für den Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach. Bis Sommer 2025 lief Christopher Theisen (in Rot, hier beim 0:2 in der vergangenen Saison gegen die SGV Freiberg) für den TSV Steinbach-Haiger in der Regionalliga Südwest auf, ab sofort tut er das nach einem halben Jahr Pause für den Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach. Björn Franz

Mit dem zuletzt pausierenden Ex-Profi Christopher Theisen hat der Oberligist FC Emmelshausen-Karbach eine echte Verstärkung an Land gezogen. Was für ihn wichtig war und was nicht bei der Wahl seines neuen Klubs, verrät der 32-Jährige im Interview.

Der FC Emmelshausen-Karbach hat sich in der Winterpause wie berichtet mit dem gebürtigen Adenauer Christopher Theisen verstärkt. Der 32-jährige Familienvater hat zuletzt ein halbes Jahr pausiert, davor spielte er bis zum Sommer für den Südwest-Regionalligisten TSV Steinbach-Haiger.







