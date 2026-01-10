Theisen: Training wichtiger Punkt, Finanzielles nicht

Mit dem zuletzt pausierenden Ex-Profi Christopher Theisen hat der Oberligist FC Emmelshausen-Karbach eine echte Verstärkung an Land gezogen. Was für ihn wichtig war und was nicht bei der Wahl seines neuen Klubs, verrät der 32-Jährige im Interview.
Der FC Emmelshausen-Karbach hat sich in der Winterpause wie berichtet mit dem gebürtigen Adenauer Christopher Theisen verstärkt. Der 32-jährige Familienvater hat zuletzt ein halbes Jahr pausiert, davor spielte er bis zum Sommer für den Südwest-Regionalligisten TSV Steinbach-Haiger.