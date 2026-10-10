Ahrweiler 0:2 in Mechtersheim
Theisen lobt: Das war unser bislang stärkster Gegner
Symbolbild
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Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

Sie kam nicht unerwartet, die 0:2-Niederlage des Ahrweiler BC im Aufsteigerduell mit dem Oberliga-Spitzenreiter TuS Mechtersheim. Der spielt zwar in anderen Gefilden als der ABC, hatte aber seine liebe Mühe mit den Gästen.

Lesezeit 3 Minuten
Im „Zusatzspiel“ bei Spitzenreiter TuS Mechtersheim hat sich Fußball-Oberligist Ahrweiler BC trotz einer 0:2 (0:1)-Niederlage mehr als achtbar geschlagen. „Wir haben bewiesen, dass wir auf diesem Level mithalten können“, befand ABC-Spielertrainer Christopher Theisen, der Mechtersheim als „bislang stärkte Mannschaft“ der Saison bezeichnete.
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