Ahrweiler 0:2 in Mechtersheim Theisen lobt: Das war unser bislang stärkster Gegner Matthias Schlenger 10.10.2026, 06:03 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

Sie kam nicht unerwartet, die 0:2-Niederlage des Ahrweiler BC im Aufsteigerduell mit dem Oberliga-Spitzenreiter TuS Mechtersheim. Der spielt zwar in anderen Gefilden als der ABC, hatte aber seine liebe Mühe mit den Gästen.

Im „Zusatzspiel“ bei Spitzenreiter TuS Mechtersheim hat sich Fußball-Oberligist Ahrweiler BC trotz einer 0:2 (0:1)-Niederlage mehr als achtbar geschlagen. „Wir haben bewiesen, dass wir auf diesem Level mithalten können“, befand ABC-Spielertrainer Christopher Theisen, der Mechtersheim als „bislang stärkte Mannschaft“ der Saison bezeichnete.







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