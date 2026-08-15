Nach dem 2:3 gegen den FCEK Theisen hofft auf Porca, der lenkt aber (erstmal) ein Stefan Kieffer 15.08.2026, 11:44 Uhr

i Ebrima Demba (links, rotes Trikot) und Almir Porca stürmten gegen den FC Emmelshausen-Karbach gemeinsam. Am Ende stand dennoch eine 2:3-Niederlage für ihren Ahrweiler BC. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Dieses Mal war der Ahrweiler BC durchaus nah dran an einem (Teil-)Erfolg. Doch auch im dritten Spiel in der Fußball-Oberliga, dieses Mal gegen den FC Emmelshausen-Karbach, gab es eine knappe Niederlage – und die Hoffnung auf dauerhafte Hilfe.

Was tut ein Neuling, der nach zwei Spielen punkt- und torlos dasteht? Er bringt einen echten Torjäger ins Spiel. So verstärkte Almir Porca, mit sagenhaften 47 Saisontoren treffsicherster Spieler der Aufstiegssaison, den Ahrweiler BC im Heimspiel gegen den FC Emmelshausen-Karbach, obwohl er nur noch für die zweite Mannschaft des Vereins auflaufen wollte.







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