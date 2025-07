Mit Gastspielern will der SC Idar-Oberstein am Samstag sein erstes Vorbereitungsspiel bestreiten. Fast zeitgleich startet im Haag ein Turnier mit sechs Mannschaften aus der Region.

Sein erstes Vorbereitungsspiel auf die kommende Saiosn in der Fußball-Oberliga bestreitet der SC Idar-Oberstein. Beim VfL Algenrodt trifft die Mannschaft von Trainer Tomasz Kakala am Samstag (17 Uhr) auf Verbandsliga-Aufsteiger SG Hüffelsheim.

Zum Hüffelsheimer Kader zählt seit einigen Tagen auch Elias Ludwig, der in der vergangenen Saison für den VfR Baumholder am Ball war und zuvor zwei Jahre lang für den SC Idar-Oberstein spielte. Die Idarer wiederum werden mit ihrem kompletten Kader in Algenrodt antreten. Nur Alex ist noch nicht soweit. Der Brasilianer wird nach seiner schweren Knieverletzung behutsam aufgebaut, „Da werden wir gar nichts überstürzen. Wir wollen, dass Alex richtig fit zurückkommt“, erklärt Kakala. Der SC-Trainer kündigt an, seine Mannschaft in der Halbzeitpause komplett zu tauschen und verrät: „Vielleicht haben wir auch einen oder zwei Gastspieler dabei.“

SC Idar II eröffnet Turnier im Haag gegen den BSV

Ebenfalls am Samstag beginnt im Haag beim SC Idar-Oberstein ein interessantes Turnier. Bis zum übernächsten Sonnta spielen sechs Mannschaften den „Kirner-Brauerei-Cup“ aus. Los geht es am Samstag (14.30 Uhr) mit dem Duell des SC Idar-Oberstein II gegen den Bollenbacher SV. Anschließend stehen sich ab 16.30 Uhr der FC Schmittweiler/Callbach und der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein gegenüber. Die dritte Mannschaft jeder Gruppe greift am Mittwoch ins Geschehen ein. Dabei trifft um 18 Uhr die Spvgg Wildenburg auf den FC Schmittweiler, ehe um 19.45 Uhr der SV Göttschied den BSV herausfordert. Am Freitag darauf steht der letzte Vorrunden-Spieltag au dem Programm. Der SC Idar II trifft auf Göttschied, Wildenburg auf den FSV Blau-Weiss.

Die beiden Gruppenzweiten bestreiten dann am Sonntag, 13. Juli, um 14.30 Uhr, das Spiel um Platz drei, ehe sich anschließend ab 16.30 Uhr die beiden Gruppensieger im Finale gegenüberstehen.