Doppelpack von Florian Zimmer Testspiel mit Feuer: SC Idar schlägt FCEK 2:1 Sascha Nicolay 12.02.2026, 12:17 Uhr

i Bei miesem Wetter ging es im Haag ordentlich zur Sache. Kevin Kraus vom SC Idar-Oberstein (links) und Kevin Leidig vom FC Emmelshausen-Karbach schenkten sich nichts. 2:1 siegte der SC. Michael Greber

Der SC Idar-Oberstein und der FC Emmelshausen-Karbach haben sich nichts geschenkt. Die beiden Oberligisten lieferten sich auf dem Kunstrasen neben dem Hans-Dieter-Krieger-Stadion einen Test auf Wettkampf-Niveau.

Einen flotten Test unter Fußball-Oberligisten haben sich der SC Idar-Oberstein und der FC Emmelshausen-Karbach geliefert. Durch einen Doppelpack von Torjäger Florian Zimmer beim Gegentreffer von Jan Mahrla gewann der SC 2:1 (2:0).Das Wetter war fies im Idarer Haag – windig und regnerisch.







