Der SC Idar-Oberstein und der FC Emmelshausen-Karbach haben sich nichts geschenkt. Die beiden Oberligisten lieferten sich auf dem Kunstrasen neben dem Hans-Dieter-Krieger-Stadion einen Test auf Wettkampf-Niveau.
Lesezeit 2 Minuten
Einen flotten Test unter Fußball-Oberligisten haben sich der SC Idar-Oberstein und der FC Emmelshausen-Karbach geliefert. Durch einen Doppelpack von Torjäger Florian Zimmer beim Gegentreffer von Jan Mahrla gewann der SC 2:1 (2:0).Das Wetter war fies im Idarer Haag – windig und regnerisch.