Von Regionalliga bis Kreisliga Testgegner heißen unter anderem FSV Mainz 05 und 1. FCK Mirko Bernd 22.01.2026, 15:31 Uhr

i Raus aus dem Käfig, rauf auf die Plätze: Die Bälle werden am Wochenende wieder so richtig ausgepackt, bei den Ober- und Rheinlandligisten aus unserer Region stehen viele Tests an. Sebastian Gollnow. picture alliance/dpa

Es geht wieder los – und an diesem Wochenende so richtig: In der Oberliga und Rheinlandliga stehen viele Tests für „unsere“ Klubs an. Die Gegner variieren sehr stark von Regionalliga Südwest über die DFB-Nachwuchsliga bis hin zur Kreisliga A.

Das letzte Januar-Wochenende wird das erste, das vollgepackt ist mit Testspielen bei den RZ-Teams in der Oberliga, hier sind es sieben, und in der Rheinlandliga mit elf Klubs aus dem Verbreitungsgebiet. Unser Blick auf das Testgeschehen „unserer“ Teams (gefettet) mit dem jeweiligen Gegner: Oberliga Keine Freiluft-Tests stehen für den FV Engers, die TuS Koblenz und Cosmos Koblenz an. Die ...







