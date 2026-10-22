Es stehen wichtige Spiele an für den Ahrweiler BC in der Oberliga: Am Samstag geht es nach Diefflen, dann kommen Auersmacher und Eisbachtal ins Apollinarisstadion. Bitter, dass es in dieser Phase gerade vorne einige Ausfälle gibt beim ABC.
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Es war ein Wirkungstreffer, das 0:3 daheim gegen die SV Elversberg II für den Fußball-Oberligisten Ahrweiler BC. Das merkt man ABC-Trainer Christopher Theisen auch noch einige Tage nach dem Spiel gegen den Mitaufsteiger, der nach den 90 Minuten im Apollinarisstadion neun Punkte mehr aufzuweisen hat als der ABC, an.