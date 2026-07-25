TuS Koblenz 2:1 gegen Gießen Stahl hat ein gutes Gefühl und lobt die jungen Gewinner Mirko Bernd 25.07.2026, 12:34 Uhr

i Das erste von zwei Koblenzer Toren beim 2:1 gegen den FC Gießen in Gückingen erzielte Luka Hinrninger (in Blau-Schwarz, Mitte), der die Gratulation von Igor Blagojevic (rechts) und Lukas Tuchscherer entgegennimmt. Andreas Hergenhahn

Die TuS Koblenz geht mit einem guten Gefühl in die Oberliga-Runde. Das steht nach der Generalprobe gegen den FC Gießen fest. Denn die lief erneut gut. Und das auch ohne den einen oder anderen Stammspieler.

Die TuS Koblenz ist gerüstet für den Start der Fußball-Oberliga, der die Schängel am Samstag um 14 Uhr an die Kaiserlinde zum Aufsteiger SV Elversberg II führt. Die Generalprobe gegen den Hessenligisten FC Gießen gewann das Team von Trainer Michael Stahl in dessen Heimatort Gückingen vor 150 Zuschauern mit 2:1 (2:0).







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