Der SC Idar-Oberstein hat in aller Stille einige bemerkenswerte Neuerungen umgesetzt und damit rasch auf die veränderte Lage des Vereins nach dem Tod von Präsident Hans Dieter Krieger reagiert. In einer Presseerklärung des Vereins heißt es: „ Der Vorstand des SC Idar-Oberstein hat in seiner jüngsten Sitzung wichtige strukturelle Entscheidungen getroffen, um die Führungsarbeit des Vereins zukunftssicher aufzustellen und die Visionen des verstorbenen 1. Vorsitzenden Hans D. Krieger fortzuführen.“

Die symbolträchtigste und womöglich wichtigste Entscheidung des Vorstands hängt mit Hans Dieter Krieger selbst zusammen. Das Stadion im Haag trägt ab sofort den Namen „Hans Dieter Krieger-Stadion“. In der Pressemitteilung des Klubs steht dazu: „Dies soll ein immer währendes Andenken sein, das in der Geschichte des Vereins damit auf ewig verankert wurde.“

Christian Schwinn und Marko Schwarz bilden oberste Führungsebene

Entscheidend für die zukünftigen Schritte dürfte die Neuordnung der Vereinsführung sein. „In Übereinstimmung mit den langfristigen Planungen und Wünschen des verstorbenen Vorsitzenden Hans Dieter Krieger hat der Vorstand beschlossen, dass Christian Schwinn und Marko Schwarz künftig die oberste Führungsebene des Vereins bilden sollen.“ Die Berufung der beiden Oberliga-Meister-Spieler des Jahres 1999 an die Spitze des Vereins dürfte in enger Abstimmung mit den bisherigen Vorständen Rolf Kielburger und Oliver Groß sowie Axel Krieger, dem Sohn des verstorbenen Präsidenten, getroffen worden sein.

Zusätzlich plant das neue Führungsduo, zwei weitere Personen in dieses oberste Führungsteam aufzunehmen, um die umfangreichen Aufgaben auf mehreren Schultern zu verteilen. Namen nennt der Verein noch nicht. Um die Handlungsfähigkeit des SC Idar-Oberstein sicherzustellen, wurde zudem beschlossen, Christian Schwinn mit der kommissarischen Führung des Vereins als 1. Vorsitzenden zu betrauen und Marko Schwarz kommissarisch bis zur nächsten Jahreshauptversammlung in den geschäftsführenden Vorstand zu berufen.