Spruchkammer zieht Cosmos Koblenz drei Punkte ab

Es ist einige Zeit vergangen seit dem 19. August, als in der Oberliga Cosmos Koblenz gegen Rot-Weiss Koblenz 2:1 gewann. Aber das „Wechselfenster-Spiel“ ging in die Nachspielzeit. Und nun wurden Cosmos drei Punkte abgezogen.
Lesezeit 3 Minuten
Ist das der letzte Akt im „Wechselfenster-Drama“? Die Spruchkammer des Regional-Verbands Südwest hat entschieden, dass Fußball-Oberligist FC Cosmos Koblenz drei Punkte abgezogen werden. Damit hat die Kammer um den Vorsitzenden Heinz Müller – zumindest aus ihrer Sicht – einen Schlussstrich unter die unendliche Geschichte gezogen und Cosmos für den Verstoß gegen die Durchführungsbestimmungen nachträglich bestraft.