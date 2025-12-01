Wechselfenster-Urteil Spruchkammer zieht Cosmos Koblenz drei Punkte ab Mirko Bernd 01.12.2025, 16:38 Uhr

i Ein nachdenklicher Yusuf Emre Kasal beim Spiel am 19. August, das das von ihm trainierte Cosmos Koblenz mit 2:1 gegen Rot-Weiss Koblenz gewann. Cosmus nutzte in dieser Partie ein nicht erlaubtes viertes Wechselfenster - und bekommt nun im Nachhinein dafür drei Punkte abgezogen. Allerdings können die KOblenzer noch Rechtsmittel einlegen. René Weiss

Es ist einige Zeit vergangen seit dem 19. August, als in der Oberliga Cosmos Koblenz gegen Rot-Weiss Koblenz 2:1 gewann. Aber das „Wechselfenster-Spiel“ ging in die Nachspielzeit. Und nun wurden Cosmos drei Punkte abgezogen.

Ist das der letzte Akt im „Wechselfenster-Drama“? Die Spruchkammer des Regional-Verbands Südwest hat entschieden, dass Fußball-Oberligist FC Cosmos Koblenz drei Punkte abgezogen werden. Damit hat die Kammer um den Vorsitzenden Heinz Müller – zumindest aus ihrer Sicht – einen Schlussstrich unter die unendliche Geschichte gezogen und Cosmos für den Verstoß gegen die Durchführungsbestimmungen nachträglich bestraft.







