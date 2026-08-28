Eisbachtal beim FK Pirmasens Sportfreunde-Coach Alves glaubt an Arnolds und Co. Mirko Bernd 28.08.2026, 06:00 Uhr

i Eisbachtals Torjäger der Vorsaison, Jonah Arnolds (in Rot, gegen Ryo Iwata), hat mometan noch Ladehemmung wie das gesamte Team, das erst ein Tor geschossen, dafür aber 13 kassiert hat. Am Samstag geht es für Arnolds und Co. nach Pirmasens, vielleicht platzt dort der Knoten. René Weiss

Die Sportfreunde Eisbachtal sind weiter auf der Suche nach dem ersten Saisonpunkt in der Oberliga. Den beim FK Pirmasens zu holen, wird nicht einfach. Aber eben auch nicht unmöglich, wie Eisbachtals Coach Daniel Alves findet.

Wenn du in der Liga mit null Punkten und einem Tor aus vier Spielen gestartet bist, dann tun Siege immer gut. Wie bei den Eisbachtaler Sportfreunden, die als Oberligist natürlich im Rheinlandpokal beim A-Klässler SG Ellingen Favorit waren und sich letztlich auch mit etwas Knirschen im Gebälk mit 4:1 durchsetzten.







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