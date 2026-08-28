Die Sportfreunde Eisbachtal sind weiter auf der Suche nach dem ersten Saisonpunkt in der Oberliga. Den beim FK Pirmasens zu holen, wird nicht einfach. Aber eben auch nicht unmöglich, wie Eisbachtals Coach Daniel Alves findet.
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Wenn du in der Liga mit null Punkten und einem Tor aus vier Spielen gestartet bist, dann tun Siege immer gut. Wie bei den Eisbachtaler Sportfreunden, die als Oberligist natürlich im Rheinlandpokal beim A-Klässler SG Ellingen Favorit waren und sich letztlich auch mit etwas Knirschen im Gebälk mit 4:1 durchsetzten.