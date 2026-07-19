Oberliga unter der Lupe Spielplan bald KI-Sache? Ein Klub fehlt in Auersmacher Matthias Schlenger 19.07.2026, 09:43 Uhr

i Die Partie FC Cosmos Koblenz (in Blau mit Meric-Nuh Gültekin) und dem FC Rot-Weiss Koblenz mit Mo Maroc im August 2025 wurde zum sogenannten „Wechselfenster-Spiel“ – und war auch in Auersmacher noch einmal Thema bei der Oberliga-Tagung. Cosmos konnte zur Thematik nichts beitragen, die Koblenzer fehlten als einziger Klub bei der Spielplanbesprechung. Rot-Weiss dagegen war da und wurde mit dem Lotto-Fairplay-Preis ausgezeichnet, der mit 3000 Euro datiert ist. Übrigens: Gültekin wird kommende Saison mit Aufsteiger Rot-Weiss Wittlich in der Oberliga spielen, Maroc, der bei einigen Regionalligisten vorspielte, hat noch keinen neuen Verein. René Weiss

Für die Oberliga-Tagung in Auersmacher mussten einige Vereine eine weite Fahrt auf sich nehmen. Bis auf einen taten das alle. Und wurden über einige Neuerungen informiert. So könnte bald eine KI den Spielplan ausarbeiten.

In ihre 49. Saison geht die Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Anfang August. 1978 als Oberliga Südwest aus der Taufe gehoben. Waren es seinerzeit je sechs Mannschaften aus den Verbänden Rheinland, Südwest und Saarland, so stellt aktuell das Rheinland acht Mannschaften bei sechs Südwest-Teams und vier saarländischen Vertretern.







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