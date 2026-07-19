Für die Oberliga-Tagung in Auersmacher mussten einige Vereine eine weite Fahrt auf sich nehmen. Bis auf einen taten das alle. Und wurden über einige Neuerungen informiert. So könnte bald eine KI den Spielplan ausarbeiten.
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In ihre 49. Saison geht die Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Anfang August. 1978 als Oberliga Südwest aus der Taufe gehoben. Waren es seinerzeit je sechs Mannschaften aus den Verbänden Rheinland, Südwest und Saarland, so stellt aktuell das Rheinland acht Mannschaften bei sechs Südwest-Teams und vier saarländischen Vertretern.