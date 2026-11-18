Es war ein intensiver Abschluss der Oberliga-Hinrunde am Engerser Wasserturm. 772 Zuschauer sahen ein 2:0 des FVE in der Nachzügler-Partie gegen die TuS Koblenz. Sie sahen zwei sehr verschiedene Hälften. Und einen folgenschweren Fehler der Gäste.
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Nach 94 Minuten und 16 Sekunden endete die Hinrunde der Fußball-Oberliga mit dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Julien Belzer am Engerser Wasserturm, sie endete mit einem 2:0 (0:0)-Heimsieg des FVE vor 772 Zuschauern gegen die TuS Koblenz. Es war eine Nachzügler-Partie, am 23.