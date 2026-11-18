Engers schlägt TuS Koblenz Später Fujiwara-Fehler ebnet dem FVE beim 2:0 den Weg Mirko Bernd 18.11.2026, 23:42 Uhr

i Eine Szene, die im weiteren Verlauf der Partie noch eine Rolle spielen sollte, war die Verletzung von Igor Blagojevic (am Boden), der im Zweikampf gegen den Engerser Jonas von Haacke (in Grün) nach 17 Minuten einen Schlag aufs Schienbein bekam, ein Foulspiel hatte Schiedsrichter Julien Belzer aber nicht gepfiffen. Zur Pause musste Blagojevic, der schon mit Achillessehnenproblemen ins Spiel gegangen war, raus. Sein Fehlen merkte man der TuS an, zudem fand der FVE immer besser ins Spiel und gewann schließlich mit 2:0. Jörg Niebergall

Es war ein intensiver Abschluss der Oberliga-Hinrunde am Engerser Wasserturm. 772 Zuschauer sahen ein 2:0 des FVE in der Nachzügler-Partie gegen die TuS Koblenz. Sie sahen zwei sehr verschiedene Hälften. Und einen folgenschweren Fehler der Gäste.

Nach 94 Minuten und 16 Sekunden endete die Hinrunde der Fußball-Oberliga mit dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Julien Belzer am Engerser Wasserturm, sie endete mit einem 2:0 (0:0)-Heimsieg des FVE vor 772 Zuschauern gegen die TuS Koblenz. Es war eine Nachzügler-Partie, am 23.







Artikel teilen

Artikel teilen