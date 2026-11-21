Verdientes 1:0 bei Wormatia Sota Matsui lässt Rot-Weiss Koblenz in Worms jubeln 21.11.2026, 17:09 Uhr

i Rot-Weiss Koblenz (hier bei der Partie in Eisbachtal) durfte auch in Worms so ähnlich jubeln, Sota Matsui gelang nach 72 Minuten der Siegtreffer für die Koblenzer, die sich in der Spitzengruppe festgesetzt haben. René Weiss

Nach dem ersten Spieltag der Rückrunde kann man getrost festhalten: Der FC Rot-Weiss Koblenz gehört zu den Top-Teams der Oberliga, denn bei Wormatia Worms 1:0 zu gewinnen und den Gastgebern lange keine Torchance zu gönnen, gelingt längst nicht jedem.

Der FC Rot-Weiss Koblenz hat eine Partie in der Fußball-Oberliga zum Rückrundenstart gewonnen, die vermutlich in der Mitte der Hinrunde unentschieden ausgegangen wäre. Bei der – eigentlich – heimstarken Wormatia aus Worms gewann Rot-Weiss verdient mit 1:0 (0:0) durch ein Tor von Sota Matsui nach 72 Minuten und vor 679 Zuschauern in der EWR-Arena.







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