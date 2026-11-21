Sota Matsui lässt Rot-Weiss Koblenz in Worms jubeln
Nach dem ersten Spieltag der Rückrunde kann man getrost festhalten: Der FC Rot-Weiss Koblenz gehört zu den Top-Teams der Oberliga, denn bei Wormatia Worms 1:0 zu gewinnen und den Gastgebern lange keine Torchance zu gönnen, gelingt längst nicht jedem.
Lesezeit 3 Minuten
Der FC Rot-Weiss Koblenz hat eine Partie in der Fußball-Oberliga zum Rückrundenstart gewonnen, die vermutlich in der Mitte der Hinrunde unentschieden ausgegangen wäre. Bei der – eigentlich – heimstarken Wormatia aus Worms gewann Rot-Weiss verdient mit 1:0 (0:0) durch ein Tor von Sota Matsui nach 72 Minuten und vor 679 Zuschauern in der EWR-Arena.