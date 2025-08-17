Die Sensation ist ausgeblieben, aber das tat einem besonderen Tag für den FV Engers keinen Abbruch. Trotz des 0:5 im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt war der Oberligist zu Recht stolz.

Das war es nun also, das größte Spiel in der Vereinsgeschichte des FV 07 Engers. Zwar musste sich der Fußball-Oberligist im ausverkauften Stadion auf dem Koblenzer Oberwerth dem Champions-League-Starter Eintracht Frankfurt sozusagen standesgemäß mit 0:5 (0:2) geschlagen geben, dennoch kassierte der Underdog von allen Seiten Komplimente und Anerkennung für eine starke Vorstellung. Stellvertretend sei DFB-Präsident Bernd Neuendorf zitiert, der auf dem Rückweg vom samstäglichen Supercup-Finale in Stuttgart ins heimatliche Bonn Station auf dem Oberwerth gemacht hatte: „Engers war vor allem in der ersten Halbzeit ein guter Gegner und hätte sogar in Führung gehen können“, lobte der Fachmann, „es ist beeindruckend, was ein Klub wie der FV Engers hier aufgezogen hat.“ Und ganz grundsätzlich: „Es ist ja bekannt, dass ich ein Herz für die kleinen Vereine habe. Es muss nicht immer Champions League oder Nationalmannschaft sein, der DFB muss auch für die 24.000 Amateurvereine im Land präsent zeigen.“

i Geschlagene Engerser: Am Ende mussten die FVE-Akteure den Ball fünf Mal aus dem Netz holen. René Weiss. Rene Weiss

Zumindest in der ersten Halbzeit ging der Matchplan von FVE-Trainer Julian Feit, der auf der Bank und auch schon vorher in der Mannschaftskabine Unterstützung von seinem Vorgänger Sascha Watzlawik erhalten hatte, fast komplett auf. „Kompliment an die Engerser“, lobte Eintracht-Trainer Dino Toppmöller den Gegner aus der fünften Liga, „sie haben das taktisch sehr gut gemacht und sich in jeden Ball reingeworfen.“

Simons verpasst die Chance zur Führung

Mit einer breiten Fünfer-Abwehrkette war der FVE bemüht, das Eintracht-Kombinationsspiel auf die Außenpositionen zu verlagern, denn in der Mitte räumten die kopfballstarken David Eberhardt und Max Schmitten sowie der ballsichere Kapitän Christian Meinert alles ab. In den wenigen, aber gefährlichen Umschaltsituationen profitierten Ayman Ed-Daoudi und Manuel Simons von ihrer Schnelligkeit, Simons hatte sogar eine dicke Chance zum Engerser Führungstor. Doch nach seinem starken Sprintsieg gegen Pharell Collins fiel Simons‘ Schuss aus spitzem Winkel zu schwach aus, sodass Robin Koch den Ball für seinen bereits geschlagenen Torwart Jens Grahl von der Linie kratzen konnte (18.).

{element_0}

Nach einer guten halben Stunde, als die Eintracht den Ball immer noch wenig zielorientiert durch die eigenen Reihen bewegte, bot sich Gabriel Müller auf der anderen Seite die zweite Chance für den FVE, doch nach Max Schmittens weitem Einwurf und Eberhardts Kopfballverlängerung traf der Linksverteidiger des FVE den Ball am zweiten Pfosten nicht gut genug (33.).

So kam es, wie es kommen musste: Ein Moment der Unachtsamkeit brachte die Engerser um den Lohn einer starken Halbzeit. Ausgerechnet Pokalheld Vadym Semchuk, der seinen Verein im Rheinland-Finale gegen Rot-Weiss Koblenz auf die Siegerstraße geschossen hatte, sprang unter einer weiten Frankfurter Flanke hindurch, Jean-Matteo Bahoya scheiterte mit dem ersten Schussversuch noch an Serdarusics Parade und traf im zweiten Versuch dann doch zur Frankfurter Führung (44.). Noch standen die Engerser unter Schock, als sich Neu-Frankfurter Ritsu Doan in seinem ersten Spiel für die Eintracht im Strafraum davonschlich, Can Uzuns Diagonalflanke perfekt annahm und das 0:2 erzielte (45.). Binnen zwei Minuten hatten die Profis vom Main ein Spiel an sich gezogen, in dem sie durchaus schon im Rückstand liegen konnten. „Eine ihrer Chancen hätten die Engerser verwerten müssen“, merkte der Koblenzer Kulttrainer Milan Sasic zur Pause an, „nach dem Doppelpack ist die Sache wohl entschieden.“

i Der Endstand auf dem Oberwerth: Der FV Engers hielt das Ergebnis in Grenzen und konnte durchaus stolz auf die Leistung sein. René Weiss. Rene Weiss

In der Kabine sprachen sich die Engerser neuen Mut zu, ein schnelles Anschlusstor hätte vielleicht dem Spiel noch eine Wende geben können. Doch als der überragende Japaner Doan, der zu Recht zum besten Spieler der Partie gewählt wurde, mit einem raffinierten Lupfer Serdarusic zum 0:3 überwand (54.), stand der Sieger quasi fest. Serdarusic zeigte gegen Doan noch eine starke Parade (80.), Hasan Kesikci setzte ebenso eine Direktabnahme übers Tor (71.) wie Justin Willma (85.), und dann kassierte der FVE erneut in den Schlussminuten noch einen Doppelpack durch Elye Wahi (88.) und Paxten Aaronsen (90.+1), der das Endergebnis ein wenig unerfreulicher gestaltete.

„ Das war ein ganz besonderer Tag heute. Wir wollten diese Bühne nutzen und sind extrem stolz auf unsere Leistung.“

FVE-Trainer Julian Feit

„Das war ein ganz besonderer Tag heute“, ließ FVE-Trainer Julian Feit seine Gefühle sprechen, „wir wollten diese Bühne nutzen und sind extrem stolz auf unsere Leistung.“ Vor allem vor der Pause machte sein Team dem scheinbar übermächtigen Gegner das Leben schwer, so lautete auch der allgemeine Tenor in Spielerkreisen: „Bis zu den zwei Toren kurz vor der Pause waren wir echt gut im Spiel“, kommentierte Kapitän Chris Meinert, „wer weiß, was passiert wäre, wenn wir in Führung gegangen wären.“ Turbosprinter Simons trauerte seiner Topchance hinterher: „Ich bin ein bisschen im Rasen hängen geblieben“, merkte er an, „der hätte reingehen können, wenn ich ihn ein bisschen besser getroffen hätte. Aber trotzdem bin ich stolz auf unsere Leistung.“

„Wir sind sehr stolz auf das, was wir alle hier geleistet haben, und wir haben von allen Seiten viele Komplimente bekommen.“

FVE-Präsident Martin Hahn

Als einziger „echter“ Engerser kam der lange verletzte Manoel Splettstößer in Halbzeit zwei aufs Feld und zeigte sich besonders beeindruckt von der Kulisse. Die Eintracht-Fans, deutlich in der Mehrheit, machten viel Radau, hatten zum ausgelassenen Jubel indes keinen wirklichen Anlass. „Das Ergebnis ist ein bisschen zu hoch ausgefallen“, stellte „Spletti“ fest, „aber wir alle haben dieses Spiel genossen, das war ein echtes Highlight.“ Währenddessen trauerte Kopfballmonster Eberhardt den verpassten Chancen nach: „Wir dachten wohl, wir wären schon der Halbzeit, als wir die zwei Gegentore bekommen haben. Dabei ist den Frankfurtern bis dahin nichts eingefallen außer Flanken, und die haben wir weggeräumt.“ Außer der einen eben: „Das tut schon weh, aber gegen einen solchen Gegner muss man halt jede Sekunde wachsam sein.“

Die große Pokalüberraschung, von der so mancher Engers-Fan geträumt haben mag, ist also ausgeblieben. Trotzdem zeigte der FVE in eindrucksvoller Weise, wie auch ein Fünftligist ein solches Großevent auf und neben dem Rasen zur allseitigen Zufriedenheit gestalten kann. So fiel denn auch das Fazit, das ein sichtlich ermüdeter FVE-Präsident Martin Hahn nach diesem denkwürdigen Fußballtag zog, bevor auch er zur „After-Show-Party“ auf dem Engerser Schlosshof aufbrach, positiv aus: „Wir sind sehr stolz auf das, was wir alle hier geleistet haben, und wir haben von allen Seiten viele Komplimente bekommen.“ Und das tat fast so gut wie ein Überraschungssieg.

FV Engers - Eintracht Frankfurt 0:5 (0:2)

FV Engers: Serdarusic – Semchuk (78. Hoti), Schmitten, Meinert, Eberhardt, Gabriel Müller – Lukas Müller (78. Splettstößer), Thewalt, Naric (55. Arbursu) – Ed-Daoudi (62. Kesikci), Simons (78. Willma).

Eintracht Frankfurt: Grahl – Kristensen, Koch, Collins, Nkounkou – Larsson (71. Hojlund), Chaibi – Doan (80. Aaronson), Uzun (62. Knauff), Bahoya (62. Wahi) – Burkardt (80. Batshuayi).

Schiedsrichter: Robert Kampka (Schornbach).

Zuschauer: 10.100 (ausverkauft).

Tore: 0:1 Jean-Marie Bahoya (44.), 0:2 Ritsu Doan (45.), 0:3 Ristu Doan (54.), 0:4 Elye Wahi (88.), 0:5 Paxten Aaronsen (90.+1).