Cosmos unterliegt Mechtersheim Softic sieht Rot und sein Team zu Beginn kein Land Matthias Schlenger 21.11.2026, 18:51 Uhr

i Mechtersheims Schienenspieler Lion Schubach (links) und Dennis de Sousa Oelsner (Mitte) waren für das 2:0 gegen Cosmos Koblenz verantwortlich, Mordecai Zuhs (rechts) und Konsorten hatten das Nachsehen. Schlenger Matthias. Matthias Schlenger

Der eine oder andere dürfte schlimme Befürchtungen gehabt haben, als der FC Cosmos Koblenz beim TuS Mechtersheim nach 14 Minuten schon mit 0:2 zurücklag, doch die Koblenzer berappelten sich, kamen besser ins Spiel, verloren aber dennoch mit 1:3.

Der Trend der vergangenen Wochen hat sich in doppelter Hinsicht fortgesetzt. Fußball-Oberligist TuS Mechtersheim bleibt in der Tabelle Spitzenreiter Schott Mainz dicht auf den Fersen, während der FC Cosmos Koblenz nach der 1:3-Niederlage in der Vorderpfalz mit 17 Punkten nach 18 Spielen unter dem Strich bleibt.







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