Der eine oder andere dürfte schlimme Befürchtungen gehabt haben, als der FC Cosmos Koblenz beim TuS Mechtersheim nach 14 Minuten schon mit 0:2 zurücklag, doch die Koblenzer berappelten sich, kamen besser ins Spiel, verloren aber dennoch mit 1:3.
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Der Trend der vergangenen Wochen hat sich in doppelter Hinsicht fortgesetzt. Fußball-Oberligist TuS Mechtersheim bleibt in der Tabelle Spitzenreiter Schott Mainz dicht auf den Fersen, während der FC Cosmos Koblenz nach der 1:3-Niederlage in der Vorderpfalz mit 17 Punkten nach 18 Spielen unter dem Strich bleibt.