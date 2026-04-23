Es sind noch sechs Spiele zu gehen für alle Teams, die im Abstiegskampf der Oberliga stecken. Cosmos Koblenz gehört dazu, sein Gastgeber FV Dudenhofen auch. „Wir müssen die direkten Duelle auf unsere Seite ziehen“, sagt Cosmos-Coach Admir Softic.
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Die Bilder nach dem 5:2-Sieg des FC Cosmos Koblenz am Ende der englischen Woche in der Fußball-Oberliga gegen Hertha Wiesbach am Sonntag vermittelten nach zwei Niederlagen zuvor vor allem eines: Erleichterung, es plumpsten schon ein paar Steine. Der Weg zum Klassenerhalt bleibt dennoch steinig, nächster Stopp dorthin ist Dudenhofen, wo es am Samstag um 15.