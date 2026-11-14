Cosmos 0:1 bei Wormatia Worms Softic sagt lieber nichts zu Özkayas spätem Elfer-Tor Matthias Schlenger 14.11.2026, 19:19 Uhr

i Vollversammlung im Cosmos-Strafraum: Freund und Feind warten gespannt darauf, was der ballführende Wormatia-Angreifer Nico Jäger (in Rot, vorne rechts) aus dieser SItuation macht. Ein Tor wurde es nicht, das erzielten die Wormaten erst kurz vor Schluss. Schlenger Matthias. Matthias Schlenger

Der FC Cosmos Koblenz hatte einige Chancen, um die Oberliga-Partie bei Wormatia Worms anders zu gestalten. Vor allem in der ersten Hälfte. So fiel kurz vor Schluss der Siegtreffer für die Gastgeber.

„Der Abstiegskampf ist gnadenlos.“ Das war eine der Schlussfolgerungen, die Trainer Admir Softic nach dem 0:1 (0:0) des FC Cosmos Koblenz in der Fußball-Oberliga bei Wormatia Worms zog. Ein später Elfmeter sorgte in der 88. Minute für den einzigen Treffer des Tages – und der entriss den Gästen den fast sicher geglaubten Punkt.







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