Der FC Cosmos Koblenz hatte einige Chancen, um die Oberliga-Partie bei Wormatia Worms anders zu gestalten. Vor allem in der ersten Hälfte. So fiel kurz vor Schluss der Siegtreffer für die Gastgeber.
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„Der Abstiegskampf ist gnadenlos.“ Das war eine der Schlussfolgerungen, die Trainer Admir Softic nach dem 0:1 (0:0) des FC Cosmos Koblenz in der Fußball-Oberliga bei Wormatia Worms zog. Ein später Elfmeter sorgte in der 88. Minute für den einzigen Treffer des Tages – und der entriss den Gästen den fast sicher geglaubten Punkt.