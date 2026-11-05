Wichtiges Heimspiel für Cosmos
Softic-Elf will den TuS-Punkt gegen Wiesbach vergolden
Neuverpflichtung Amin Huzovic (links) stand gegen die TuS Koblenz um Nazif Tchdjei direkt in der Startelf bei Cosmos Koblenz und
Neuverpflichtung Amin Huzovic (links) stand gegen die TuS Koblenz um Nazif Tchdjei direkt in der Startelf bei Cosmos Koblenz und überzeugte. Der Neue dürfte auch im Heimspiel gegen Hertha Wiesbach am Samstag starten.
Wolfgang Heil

Kann der FC Cosmos Koblenz das 0:0 bei der TuS Koblenz vergolden? Das ist das Ziel des Fußball-Oberligisten, der nach turbulenten Wochen inklusive Trainerwechsel am Samstag Hertha Wiesbach in einem sehr wichtigen Heimspiel zu Gast hat.

Lesezeit 2 Minuten
Das 0:0 im Stadtduell bei TuS Koblenz war ein Anfang für den FC Cosmos Koblenz nach einer turbulenten Zeit, mit der Trennung von Koray Gökkurt und der Rückkehr von Geschäftsführer Admir Softic auf den Trainerposten beim Tabellen-15. der Fußball-Oberliga.
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