Der FC Cosmos Koblenz hat auch seine zweite Oberliga-Partie in der noch jungen Saison verloren. Dieses Mal gab es eine 2:3-Niederlage beim FV Diefflen. Vor allem das 1:2 erregte bei den Gästen die Gemüter.
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Der FC Cosmos Koblenz hat einen (noch kleinen) Fehlstart in der Fußball-Oberliga hingelegt: Nach dem 1:2 daheim gegen den – zugegeben starken – Aufsteiger TuS Mechtersheim, verloren die „Cosmonauten“ auch beim FV Diefflen. Zwar gingen die Gäste in Führung, aber am Ende stand ein 2:3 (1:2).