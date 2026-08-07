Fehlstart von Cosmos Koblenz Softic ärgert sich nach 2:3 in Diefflen über vieles Mirko Bernd 07.08.2026, 23:01 Uhr

i Cosmos-Coach Admir Softic (hier beim 1:2 zum Start gegen Mechtersjeim) hatte auch beim 2:3 seiner Elf in Diefflen einiges auszusetzen. René Weiss

Der FC Cosmos Koblenz hat auch seine zweite Oberliga-Partie in der noch jungen Saison verloren. Dieses Mal gab es eine 2:3-Niederlage beim FV Diefflen. Vor allem das 1:2 erregte bei den Gästen die Gemüter.

Der FC Cosmos Koblenz hat einen (noch kleinen) Fehlstart in der Fußball-Oberliga hingelegt: Nach dem 1:2 daheim gegen den – zugegeben starken – Aufsteiger TuS Mechtersheim, verloren die „Cosmonauten“ auch beim FV Diefflen. Zwar gingen die Gäste in Führung, aber am Ende stand ein 2:3 (1:2).







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